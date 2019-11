¿Por qué la investigación a Verstappen se retrasó tanto?

Los tres puestos de sanción que costaron a Max Verstappen la pole position en México fueron uno de los temas de conversación del fin de semana, no solo porque la FIA pareció demorarse en anunciar que el holandés iba a ser investigado.

Muchos asumieron que la FIA solo tomó cartas en el asunto después de los comentarios provocadores que Verstappen realizó en la rueda de prensa.

El holandés reconoció que no había reducido su velocidad al pasar por el lugar del accidente de Valtteri Bottas y que esperaba perder solo su vuelta rápida final, lo que le habría mantenido en la pole.

Michael Masi, director de carrera de la F1, insiste en que las declaraciones no tuvieron nada que ver y que varios factores retrasaron la apertura de la investigación, incluyendo el hecho de que el accidente de Bottas rompió el sistema electrónico de los comisarios.

"Todas las banderas habituales son empleadas por el comisario de ese punto concreto. Todos tienen un panel, aprietan un botón y eso activa todo", explica Masi. "El Safety Car, la bandera roja, el VSC, que tienen que activarse simultáneamente en todos los puntos, son gestionados por el control de carrera".

"El accidente de Valtteri cortó la conexión del tío que presionaba el botón, por lo que podría haberlo presionado todas las veces que quiera".

El coche accidentado de Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Como la luz del panel no se puso amarilla, esta no apareció automáticamente en el volante de Verstappen ni en el sistema de tiempos. Por ello, su incumplimiento de la normativa no fue alertado de inmediato para iniciar la investigación.

"Si la luz amarilla se hubiera encendido, nos lo hubiera reflejado en nuestro software. Pero si un coche golpear el muro y corta el cable...", dice Masi.

El sistema electrónico estaba fuera de juego, pero un comisario agitó manualmente la bandera amarilla y eso no dejó lugar a dudas. Verstappen tenia que haberla respetado.

"El comisario sacó la bandera amarilla de inmediato. Debería haber sido doble bandera amarilla. Pero creo que con el poco tiempo que tuvieron, sacaron una bandera lo más rápido que pudieron".

Masi insiste en que no hubo tiempo para que dirección de carrera activara la bandera roja: "Si miras el margen de tiempo desde que ocurre el accidente hasta que Max pasa por allí, no fue mucho. La bandera a cuadros ya había sido activada".

Otra de las razones clave por las que se retrasó la investigación fue que Masi estaba lidiando con todo el operativo en torno al accidente de Bottas, especialmente la reconstrucción de las barreras Tecpro para la Porsche Supercup.

"Lo primero era la salud de Valtteri, sacar el coche médico y asegurarnos de que estaba bien. Luego, una vez que hicimos esto, había que devolver el coche al equipo y reparar las barreras para la siguiente sesión. Eso es parte de mi rol como delegado de seguridad y fui allí para que todo estuviera en su sitio".

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 y el coche médico Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Volví al despacho y empecé a trabajar con los datos que había y tuve que revisar los tres coches que pasaron tras Valtteri: Lewis, Sebastian y Max. Una vez hecho eso y visto las pruebas de vídeo, fue fácil. Lewis pasó sin bandera amarilla. Pero Sebastian y Max sí la vieron. El primero aflojó completamente".

Una de las primeras cosas que revisaron Masi y los comisarios fueron los tiempos de los mini sectores y donde salió la bandera amarilla Verstappen no marcó su mejor tiempo. Eso sugirió inicialmente que había aflojado, pero analizando los datos del acelerador se dieron cuenta de lo contrario.

"Es todo un puzzle, no una sola pieza. Empiezas a excavar y lo que dijo era irrelevante para mí, porque yo ya estaba en marcha", subraya Masi.

Sebastian Vettel, Ferrari, Pole Sitter Max Verstappen, Red Bull Racing and Charles Leclerc, Ferrari in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Otra complicación añadida fue que los comisarios estaban atareados con otro asunto. Daniil Kvyat había sido citado por una salida insegura (unsafe release) delante de Ricciardo y la audiencia comenzó 15 minutos después del final de la clasificación.

"Los comisarios estaban en mitad de la audiencia con Toro Rosso y Renault, por lo que no podían atender a otras cosas. Una vez que esta acabó, redactaron el documento. Les informé del incidente en ese punto".

"La sanción en la guía de los comisarios son tres puestos en parrilla y ha sido así desde hace tiempo cuando es una sola bandera amarilla. Si hubieran sido dos, habrían sido cinco puestos".