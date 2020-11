La F1 anuncia una "profunda investigación" sobre el accidente de Grosjean

Romain Grosjean escapó con heridas relativamente leves, después de que un contacto con el AlphaTauri de Daniil Kvyat lo proyectase contra el guardarraíl de la curva 3 de Sakhir.

El chasis atravesó las protecciones, y toda la parte trasera se rompió, provocando un gran incendio. El piloto escapó por su cuenta y fue asistido de inmediato por el delegado médico de la FIA, Ian Roberts, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar.

Brawn admitió que estaba preocupado por la forma en que la barrera se abrió, permitiendo el paso del chasis.

“Para todos en la Fórmula 1 es impactante ver un accidente de esa gravedad”, dijo. "No estamos acostumbrados a algo así en donde el fuego también está involucrado”.

"Pero creo que es un tributo al trabajo que la FIA y los equipos han hecho a lo largo de los años. Recordamos ahora la controversia cuando se introdujo el Halo, y tengo que dar crédito a Jean Todt, porque insistió en que era algo en lo que debíamos seguir adelante”.

“Hoy podríamos estar viendo una situación diferente si no hubiéramos tenido el Halo. Para mí, eso es algo que tiene que ser valorado, porque ayudó a mantener la barrera aparte cuando el coche la atravesó”.

"Pero estoy seguro de que realizaremos una profunda investigación para entender lo que podemos aprender de ella. Porque ver una barrera dividida así no es algo que queramos tener”.

Brawn elogió los esfuerzos de Roberts y los comisarios de pista que llegaron a la escena rápidamente.

"No puedo estar más de acuerdo y hay que darles el reconocimiento que merecen a todos. Tuvieron un pensamiento claro y no dudaron en el momento de actuar, hicieron exactamente lo que necesitaban hacer y no se les puede culpar", apuntó.

"Estamos orgullosos de tenerlos a todos. Creo que es muy tranquilizador para los pilotos ver ese nivel de profesionalismo, y esa respuesta. Desde ese punto de vista, creo que fue perfecto”.

"Obviamente, no queremos ver un accidente como ese. Pero en términos de la respuesta no puedo pensar en algo que pudiera haberse hecho de forma más efectiva”.

