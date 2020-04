Todos los insultos y enfados de Steiner en Netflix

La segunda temporada de la Fórmula 1 en Netflix, 'Drive To Survive', tiene un capítulo que repasa la enorme cantidad de problemas que sufrió el equipo Haas en 2019. En él se ven los numerosos conflictos entre Romain Grosjean y su compañero Kevin Magnussen, y cómo trata de mediar el jefe, Gunther Steiner.

Después de ver el episodio de Haas, Grosjean dijo que ese capítulo recoge cómo es el verdadero estilo de gestión de Steiner, algo que le parece raro en la parrilla de la F1.

"No hay política. No hay cosas ocultas, y eso es sorprendente a la Fórmula 1", dijo Grosjean. "Los demás equipos tienen una situación muy diferente. Cuando Gunther no está contento, te lo dirá. Y no significa que esté enfadado contigo. Tenemos una buena relación y somos amigos, pero fuera te dirá lo que está bien y lo que está mal".

¿Y cuáles son todos los improperios que suelta Steiner en ese capítulo? Pasa las fotos y descubre

Galería Lista “Si os tengo que estar cada día diciendo que hagáis vuestro trabajo, os habéis equivocado de sitio, esto no es una puta guardería” 1 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A Magnussen. "Vives cerca de aquí, ¿no? Podrías venir andando, ¿verdad? No te vendría mal...” 2 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Steiner: “Te juro que no sé qué hacer…”. Grosjean: “Ya, da mucha rabia…”. Steiner: “Ah no, si estaba pensando que no sé qué hacer aquí, he dejado hasta de ver la carrera, total, ¿para qué?” 3 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images “Lo de hoy ha vuelto a ser un espectáculo lamentable, todo el día lloriqueando porque los neumáticos no van bien. Callaos ya, porque parecemos todavía más idiotas de lo que somos” 4 / 18 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images (Esperando a los pilotos para una reunión) “Que vengan ya, así me puedo ir a mi puta casa” 5 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “Me importa una mierda quién tenga la razón (…). No me vengáis con gilipolleces. Gene pone de su bolsillo 100 putos millones al año y ahora se está planteando cerrar el grifo y dejarnos a todos con el culo al aire porque los dos sois idiotas perdidos. Ya está, no tengo nada más que deciros, y si no os parece bien os podéis largar de aquí y no volver jamás” 6 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images “Tenemos como pilotos a un par de gilipollas, esto no puede seguir así, vamos a hacer cambios. Si de mí dependiera, ahora mismo los echaba a los dos”. 7 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “Joder, no sé qué cojones está pasando, pero ahora mismo todo es una puta mierda” 8 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “No entiendo una mierda, el coche no era una tartana, ¿cómo hemos podido desarrollar algo que va tan lento?” 9 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images “Si alguien se queja, lo echo” 10 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “No, esto no se cura solo, no es como cuando te haces una herida. Tenemos un problemón y hay que hacer algo al respecto”. 11 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images “Joder, qué rabia, no tiene ningún sentido seguir aquí sentados [en el muro del pitlane]” 12 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “El coche se está recalentando, rodamos la hostia de lentos y a nadie más le pasa nada, ¡venga hombre!” 13 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Sobre sus pilotos: “Par de idiotas...” 14 / 18 Foto de: Colin McMaster / Motorsport Images “Me cago en todo, Ayao, si es que seguimos dando tumbos sin llegar a ninguna parte. Es como darse cabezazos contra una pared. Teníamos un coche que era un puto cohete, ¿dónde la hemos cagado? En algún momento hemos metido la pata hasta el fondo” 15 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uno de sus pilotos sale de una reunión dando un portazo y rompe el pomo: “Me cago en su p… ¿pero quién se ha creído que es? ¡Eh, dile que quién coño se cree que es para romper mi puerta! Y si no quiere volver, más vale que me lo diga ahora. Se ha cargado la puta puerta de mi oficina, no sé dónde está, pero se puede ir a hacer puñetas” 16 / 18 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images “A la mierda la caja de cambios, ¡si es que nos ha mirado un tuerto!” 17 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images “Estoy hasta los mismísimos de vosotros dos, habéis fallado al equipo y me habéis fallado a mí, que os he estado defendiendo todo este tiempo” 18 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

