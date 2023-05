El ingeniero que cambió a Rosberg por Schumacher por sus roces

Aunque ahora es el mentor de los talentosos jóvenes de la academia de Ferrari, Jock Clear trabajó para Mercedes durante mucho tiempo, desde 1999, cuando el equipo con sede en Brackley todavía tenía el nombre de British American Racing (BAR). La escudería ha sobrevivido a varias compras y épocas oscuras, incluida con la firma de los alemanes en 2010, cuando se hicieron con los servicios de Michael Schumacher y Nico Rosberg.

El protagonista de la historia recibió el encargo de convertirse en ingeniero de carrera del más joven de los teutones, y aunque ahora se llevan muy bien, no siempre fue así, puesto que ambos tuvieron que hacer las paces en un momento determinado: "A Nico [Rosberg] no le importará que lo diga. Fui su ingeniero en 2010, contra Michael [Schumacher]".

"Nico y yo no nos llevábamos especialmente bien como piloto o ingeniero de carrera", dijo Clear en el podcast Beyond The Grid. "Hoy en día, nos llevamos muy bien y hemos mantenido el contacto. Me ha ayudado mucho a lo largo de los años, hablándome de ciertos aspectos de la psicología del piloto, así que esa relación ha mejorado, pero en 2010 acababa de dejar Williams, donde tenía una gran relación con Tony Ross, así que Nico y yo no nos llevábamos muy bien".

Al ver que la asociación de ambos no daba sus frutos, el entonces jefe de equipo, Ross Brawn, le ofreció al británico una oportunidad para trabajar en el otro lado del garaje, con el heptacampeón, con quien ya se cruzó en 1997, pero en diferentes escuderías. Aquel año, el ingeniero había estado en Williams, junto a Jacques Villeneuve, contra quien el germano perdió el título debido a una maniobra antideportiva que le costó la descalificación del campeonato.

"Además, Michael y su ingeniero en aquel momento [Andrew Shovlin] tampoco se llevaban muy bien", aseguró Clear. "Así que Ross [Brawn] se lo pensó un poco y me preguntó si me importaría dejar de trabajar con Nico, porque a Nico yo no le caía muy bien, y si podía irme con Michael, así que le dije '¡sí, por supuesto!' Le expliqué que intentaríamos olvidar 1997 y no hablar demasiado de ello".

La relación fue muy bien para el ingeniero inglés: "Me sorprendió gratamente lo divertido que fue trabajar con Michael, esos dos años fueron realmente un placer, no se sentía frustrado en absoluto, y ambos disfrutamos. Creo que la gente ya podía ver que el equipo estaba creciendo con Michael. Puede que no estuviera rindiendo como en 2004, pero estaban creciendo, eso es lo que podían ver, y que él estaba disfrutando causando ese impacto".

