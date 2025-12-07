¿Influirá algún piloto en la pelea por el título de F1 2025 en Abu Dhabi?

El escenario está preparado para un apasionante duelo por el título, ya que los tres aspirantes saldrán entre los tres primeros en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Max Verstappen saldrá desde la pole, mientras que el líder, Lando Norris, le acompañará en la primera fila, con Oscar Piastri tercero.

Era inevitable que esto ocurriera y probablemente es lo que más le conviene a Norris, teniendo en cuenta que todo lo que necesita es un podio para conseguir su primer título. Pero la parrilla está muy apretada, menos de un segundo separa a todos los coches de la Q3, y siempre existe la posibilidad de que alguien pueda meterse en la pelea y cause estragos, que es lo último que necesita McLaren.

El piloto con más probabilidades de hacerlo es George Russell, que estará junto a Piastri en la segunda fila y el piloto de Mercedes incluso estaba presionando a Red Bull para que le diera un rebufo en la Q3 porque sabía que Verstappen necesita toda la ayuda externa que pueda conseguir ganar un quinto campeonato del mundo.

Russell ya ha sido el principal aliado de Verstappen, maximizando al máximo su Mercedes con victorias en Canadá y Singapur, e incluso cree que mañana "podría tener una oportunidad" para ganar la tercera carrera de 2025.

"Mi estado de ánimo es el mismo que en cualquier otra carrera", dijo Russell a Sky Sports F1. "Obviamente sé lo que está en juego para estos tres, pero tienes que tratarlo como una carrera normal. Creo que en circunstancias normales no tenemos que marcar el ritmo, pero obviamente si la primera vuelta termina en el orden en que empezamos la carrera, no me puedo imaginar a Max simplemente escapándose".

Así que, obviamente, no es de extrañar que el británico intente acabar con la era del efecto suelo por todo lo alto, aunque eso signifique arruinarle el mundial a uno de los tres candidatos.

"Si hay una oportunidad y si hay un hueco, si ésta fuera la primera carrera de la temporada no me propondría hacer nada temerario, pero ahora no voy a dejar oportunidades sobre la mesa", dijo.

"También quiero acabar en el podio. También quiero terminar la temporada en lo más alto y tengo que ser sincero, no dormiré ni mejor ni peor gane quien gane el campeonato. Así que me dedicaré a lo mío y a partir de ahí ya veremos qué pasa".

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Verstappen sueña tras la pole de Abu Dhabi F1, con Norris y Piastri detrás

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

Es poco probable que otro piloto pueda meterse en la lucha por el campeonato, porque saliendo quinto está Charles Leclerc, que ha tenido muchos problemas con su Ferrari en Abu Dhabi. Por lo tanto, que empiece arriban ya es un shock, especialmente cuando su compañero de equipo Lewis Hamilton ni siquiera pudo pasar de la Q1, pero si el monegasco puede luchar con los coches de delante, también ignorará la lucha por el título al igual que Russell.

"No quiero ni conocer todos los escenarios porque es bastante estresante estar en esa posición, y en mi cabeza no habrá nada de eso de cara a la carrera de mañana", dijo Leclerc.

"Lo único que estará en mi cabeza es cómo puedo maximizar mi rendimiento y el resultado para Ferrari. Si eso significa hacer todo lo posible en ese momento concreto en el que están detrás para intentar frenarles, lo haré".

"Si eso significa no luchar con ellos porque para mi estrategia es mejor no luchar con ellos, no lucharé con ellos y nada de eso del título de campeón estará en mi cabeza, porque no es mi trabajo estar aquí para favorecer a uno u otro", añadió.

A Fernando Alonso, que sale sexto, parece importarle un poco más la lucha por el campeonato, ya que el piloto de Aston Martin afirmó que su objetivo es no ser noticia.

Cuando se le preguntó si quiere ser un factor en la lucha, el bicampeón de F1 dijo: "La verdad es que no. Espero estar lo más lejos posible de la lucha. Bueno, no demasiado lejos porque quiero sumar puntos. Pero sí, no quiero salir en las noticias del lunes".

Alonso sabe que debe maximizar su carrera teniendo en cuenta que Aston Martin está muy metido en la lucha por la zona media, a 12 puntos del sexto clasificado, Racing Bulls, y siete por delante del octavo, Haas. A pesar de ello, también afirmó que intentará ver "mucho" la batalla entre Verstappen y los McLaren en las pantallas gigantes de Yas Marina.

"Es un circuito muy fácil: Curva 3, tienes una pantalla que está en medio de tu vista. La curva 5, tienes una pantalla en el interior", añadió. "En la curva 7, por fuera. Curva 9, hay dos. Una a la entrada y otra a la salida. Así que, ¡hay muchas pantallas! Mañana va a ser un espectáculo fantástico para nosotros", dijo.

Las mejores fotos de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!