El inesperado motivo por el que Verstappen no quiere ser jefe de equipo en un futuro

El deseo de Max Verstappen de competir en otras categorías del automovilismo ya es conocido, pero, por su éxito en la Fórmula 1, se podría especular con un futuro como jefe de equipo tras su retirada (sea temprana o no) del Campeonato del Mundo.

Sin embargo, el tetracampeón se rió de la sugerencia y bromeó asegurando que "ni de broma" dirigiría una escudería en la categoría reina del automovilismo y que desea otros caminos dentro del motor. De hecho, el propio Max ya ha comentado en múltiples ocasiones que cuando se retire de la F1, no significará un retiro del mundo de las carreras y que tiene pensado seguir corriendo, ya sea haciendo las 24h de Nurburgring, en la que este año logró la licencia para competir con GT3 y ganó la NLS9, o en las 24h de Le Mans, en donde muchas veces ha dejado caer que le gustaría correrlas con Fernando Alonso.

En una entrevista con el portal Formule1.nl, Verstappen fue preguntado sobre si podría ser un buen jefe de equipo en la Fórmula 1. El neerlandés de Red Bull Racing se rió de la idea y bromeó: "Yo no voy a ser eso en la Fórmula 1. ¡Ni de broma, ni de broma!".

Las razones por las que Verstappen no se ve en ese cargo

Max explicó los motivos para descartar esa posibilidad, señalando otros objetivos en el automovilismo lejos de la F1: "Si eres jefe de equipo de un equipo de F1, tienes que vivir en Inglaterra o en Italia de cualquier manera. No tengo ninguna ganas de eso. Es verdad, son objeciones prácticas, pero creo que ese papel es demasiado grande, demasiado grande". Hay que tener en cuenta que actualmente el cuatro veces campeón del mundo vive en Mónaco.

"Eso no es lo que me gusta ni a lo que aspiro. Si has corrido en la Fórmula 1 durante años y decides parar, imagino que te alejas durante un tiempo. Quiero hacer otras cosas —correr también, pero a una escala menor y a mi manera", concluyó Verstappen.