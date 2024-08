La increíble historia de un hombre de 80 años con un Ferrari de Schumacher

Junto a las demostraciones de Red Bull con David Coulthard y el sonido de los biplazas de la A1GP, resultó ser la mayor atracción del Race Day en Assen. El Ferrari 310B, el coche de Fórmula 1 con el que Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Mónaco en 1997, es propiedad actualmente de Erich Zech, un hombre de 80 años realmente apasionado por las carreras.

La temporada pasada, ya se pudo ver al alemán en Assen con su Ferrari, pero entonces no lo conducía. El pasado fin de semana, por fin pudo tener las sensaciones de lo que es ponerse al volante de un coche así, algo que no olvidará nunca.

"Fue fantástico. Lo que me encantó y lo que me emocionó mucho fue la reacción de los aficionados. Se pusieron en pie y aplaudieron en masa, fue fenomenal presenciar eso. En realidad, lo que más me gusta es poder volver a enseñar a la gente este coche de cerca. Mi principal objetivo es que la experiencia de este coche sea lo más parecida posible a la de Schumacher", dijo.

Parte de esa experiencia Zech la consigue usando una réplica del casco del alemán. Así pues, la combinación de coche y casco recuerda mucho a tiempos pasados, con la única diferencia de que la publicidad de Marlboro tiene que ir tapada con cinta adhesiva debido a la estricta legislación sobre las publicidades en los Países Bajos.

Y sí, el hombre que hay realmente tras el volante, por supuesto, también es una diferencia importante. Por ejemplo, Michael Schumacher lo pilotó a los 28 años y Zech tiene ahora 80. "¡Es triste!", se reía al hablar con Motorsport.com. "Pero eso también es especial, ¿no? Pilotar un coche así es, por supuesto, un reto, pero aún así me siento en forma. Tuve que sacarme una licencia para poder pilotarlo y para ello tenía que demostrar que la salud está perfecta. De hecho, también fue una sorpresa para mí seguir estando tan en forma", admitió.

Lo que es aún más sorprendente que la edad es que hasta el año pasado Zech no había hecho nada que estuviese relacionado con el automovilismo y nunca había pilotado un monoplaza. De no haber corrido nunca a ponerse de repente al volante del Ferrari de Michael Schumacher, es un gran impacto.

"No empecé hasta mayo del año pasado, pero siempre dije: si me compro uno de esos coches de F1, me gustaría conducirlo alguna vez. En ese sentido, se lo debo todo a Ingo Gerstl", dijo dando las gracias al austriaco, que ostenta el récord de vuelta en Assen con su Toro Rosso.

"Él me trajo hasta aquí y me dijo 'vamos a hacer un chequeo y si sale bien, vamos a por ello'. Entonces me compré un coche de GP2 y ese es ahora mi coche de entrenamiento. Empecé con ese y en mayo piloté por primera vez el Ferrari de Michael Schumacher. El año pasado ya presentamos el coche en Assen, pero entonces no conducía yo. Ingo Gerstl tiene muchos contactos en Italia y gracias a él el monoplaza pudo rodar en su propio taller por primera vez en marzo. Fue un momento increíble para todos nosotros. Es el único Ferrari histórico que ha salido de Maranello sin ser un 'F1 clienti'", dijo.

Foto de: Angelo Poletto

También hay una historia especial detrás de la compra del Ferrari de Michales Schumacher, que Zech cuenta con mucho colorido: "Mi hija vive en Dubai desde hace 20 años. En Dubai pasó lo siguiente: allí construyeron un concesionario de Ferrari completamente nuevo. Fui allí con ella para ver exactamente qué coches tenían. Estábamos hablando en alemán en la sala de exposición y, de repente, vino un joven que me dijo: 'Ah, ¿usted es alemán?', me dijo que también hablaba alemán y que era jefe de ventas de Ferrari Dubai y Abu Dhabi, entonces me preguntó si era aficionado a Ferrari y qué coches tenía. Cuando le dije lo que tenía -entre ellos dos La Ferrari, dos SF90 y un 812- me miró sorprendido".

"Le invité a cenar al hotel Burj Al Arab y durante la cena me contó que cinco meses antes había vendido un coche de Fórmula 1 sin motor. Mi respuesta fue que a mí también me interesaba algo así, pero yo le dejé claro que lo quería con motor", dijo entre risas.

"Él sabía que había una colección de Ferrari en Europa, una colección cuyo propietario había muerto. Todos esos coches iban a ser subastados. Parecía recordar que entre ellos había un coche de F1 de Michael Schumacher, entonces yo le dije '¿un coche de Michael Schumacher? No puedo comprarlo porque es demasiado caro".

"De todos modos, él iba a buscar información, comprobaría si el coche se podía comprar y cuál era su precio. Cuatro semanas más tarde, volvió a llamarme, me dijo que se trataba de un F1 de Schumacher de 1997 y añadió que podía negociar el trato por mí. Por supuesto, le pregunté cuánto costaba el coche y si podía enviarme una foto. Basándome en esa foto, es decir, sin ver el coche en la vida real, lo compré. Tres días después, el coche de Schumacher estaba en mi garaje... Así fue como pasó todo", explicó.

Después de todos los esfuerzos por volver a poner en marcha el 310B, Zech lo pilotó por primera vez en el Jim Clark Revival de Hockenheim a principios de este año: "Aquello fue como si Pascua y Navidad cayeran en un mismo día, ¡qué bonito!", ríe echando la vista atrás.

"Hockenheim es un circuito de casa para mí, ya que vivo a sólo 30 kilómetros. Después de Hockenheim, llevamos el coche a Spielberg (donde se hicieron las fotos de este artículo) y el fin de semana de Assen fue la tercera vez que lo piloté. Sinceramente, disfruté muchísimo en Assen, sobre todo con los fans".

Zech ha cumplido su sueño de niño a una edad ya inesperada: "Solía ver casi todas las carreras de Michael Schumacher y también fui al Gran Premio de Alemania cuando aún se hacía en Hockenheim. Lo recuerdo muy bien, fueron tiempos maravillosos en la Fórmula 1, también por ese sonido... Cuando las carreras eran en el extranjero, todos estábamos pendientes de la televisión", concluyó.