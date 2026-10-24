Fórmula 1 GP de Estados Unidos
"Imposible de conducir": Hadjar dice sufrir "enormes" problemas en Austin
Mientras que Max Verstappen se mostró satisfecho con un comienzo positivo en Austin F1, Hadjar llegó a la conclusión de que había tomado el camino equivocado con la configuración de su coche.
Ronald Vording
Publicado: 24 oct 2026, 13:26
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Fue un día de resultados dispares para Red Bull el de los entrenamientos libres en el Circuito de las Américas. Max Verstappen se mostró bastante satisfecho con las primeras impresiones del RB22, aunque destacó que aún había que mejorar el equilibrio entre las curvas de alta y baja velocidad, y el director técnico, Pierre Waché, señaló que la escudería de Milton Keynes debía mejorar en los tramos más lentos del circuito.
El tetracampeón del mundo utilizó la expresión "puesta a punto", pero las cosas ciertamente no se encuentran en esa fase en el otro lado del box. Isack Hadjar tuvo un 'feeling' bastante positiv0 durante la FP1, a pesar de terminar 14º, pero decidió explorar una dirección de puesta a punto ligeramente diferente para la segunda sesión del día.
"Sí [hice muchos cambios tras la FP1]. Estaba más o menos contento con cómo había ido esta mañana. Después, pensé que iba por el buen camino, pero solo me trajo muchos más problemas", dijo el francés.
"Seguía sintiéndome bien con los neumáticos medios, aunque hubiéramos cambiado el coche. Pero con los blandos, el coche se me escapaba por completo. Era muy difícil de conducir, así que mañana tengo que darle la vuelta a la situación. Tenemos que sentarnos y ver qué podemos hacer, porque el coche ha dado un paso atrás enorme. Tenemos que recuperarlo, al menos hasta el nivel que tenía por la mañana".
Hadjar ya había expresado su frustración por la radio del equipo durante la FP2. Su simulación de clasificación en particular fue un desastre, dejándole casi un segundo por detrás de su compañero de equipo al final de la jornada.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Los problemas de equilibrio provocaron que los neumáticos delanteros de Hadjar se sobrecalentaran con extrema rapidez, con todas las consecuencias que ello conllevaba.
"Ha sido un auténtico desastre. Conseguí la mayor parte de mi tiempo de vuelta en el primer sector, pero desde ahí hasta el final de la vuelta fui más lento que con los neumáticos medios. Era imposible de conducir, perdía muchísima adherencia en la parte delantera".
"Tenemos que analizarlo porque esto no es normal: hay que averiguar por qué hubo tanta degradación a una sola vuelta. Las gomas delanteras quedaron completamente destrozadas en las [curvas] de alta velocidad".
Esto ocurrió especialmente en las enlazadas, tras lo cual Hadjar tuvo que pagar las consecuencias durante el resto de la vuelta, según Waché: "Con este tipo de trazado, tienes las curvas de alta velocidad en el primer sector, después de la curva 1. Y creo que si sobrecalientas los neumáticos allí, la vuelta está más o menos acabada", afirmó el director técnico de Red Bull.
Naturalmente, las cosas tienen que mejorar significativamente para la clasificación, aunque Hadjar sacó algo de confianza de la jornada de Verstappen. El galo sigue esperando poder darle la vuelta a la situación con nuevos cambios en la puesta a punto antes de que entren en vigor las condiciones del parque cerrado.
"Sí, quiero decir, si ellos consiguen hacerlo en el otro lado… Las temperaturas [de los neumáticos] están por las nubes, pero estamos rodando a las mismas velocidades en esas curvas. Así que tenemos que ajustar algo en el equilibrio del coche. Estábamos probando diferentes opciones, pero, sinceramente, me sorprende un poco tener unas sensaciones tan malas", cerró, comparándose con Verstappen.
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