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Fórmula 1

Imola rechaza aprovechar la guerra para volver al calendario de F1 en 2026

Motorsport.com ha hablado con Marco Panieri, alcalde de Imola, en el 4º Happy BirthdAyrton, el evento celebrado el sábado por la noche en el Enzo e Dino Ferrari: “Esperamos sin movernos. Preferiríamos que la guerra terminara".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Red Bull Content Pool

La Fórmula 1 está buscando su centro de gravedad permanente. La atención está puesta en el GP de Japón, que el próximo fin de semana ofrecerá la tercera cita de la temporada con los nuevos monoplazas ágiles que han generado muchas dudas con la revolución reglamentaria, pero el Gran Circo también está en máxima alerta por los fuertes efectos que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener en el calendario de 2026.

Si el conflicto, que ha obligado a cancelar los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí reduciendo el calendario a 22 citas en lugar de 24, continuara, también estarían en riesgo otras carreras y no solo las de Oriente Medio, como Qatar y Abu Dhabi. Las dudas, de hecho, también afectan a Azerbaiyán, golpeado por misiles iraníes.

Después de Suzuka, la F1 tendrá tiempo para reflexionar durante un mes: en abril los motores permanecerán apagados por el vacío generado por la ausencia de Sakhir y Yeda, y habrá ocasión de analizar en frío los posibles cambios en el reglamento que no gustan a algunos pilotos (en particular Max Verstappen) y a una parte de los aficionados.

El tiempo también podría jugar a favor de una resolución del conflicto en Oriente Medio, aunque los temores apuntan a una guerra destinada a durar más de lo que preveían las optimistas predicciones de Donald Trump. La F1, por tanto, empieza a mirar a su alrededor en busca de organizadores dispuestos a sustituir a las carreras que, pese a todo, están en riesgo debido a las hostilidades.

Imola potrà ancora ospitare la F1?

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Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Obviamente, por el momento no hay absolutamente nada decidido, pero no es un secreto que vuelve a hablarse de la posible inclusión de Imola y Portimão. El promotor del campeonato de F1, Liberty Media, debe garantizar un calendario de al menos 20 citas para mantener los acuerdos comerciales firmados con los titulares de los derechos televisivos.

En el 4º Happy BirthdAyrton, organizado el sábado por la noche en el Enzo e Dino Ferrari por la Tifoseria Ayrton Senna Italia, Motorsport.com tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde de Imola, Marco Panieri, que no quiere aprovechar el conflicto para intentar volver al calendario de los GP. "En este momento —admite Panieri— creo que es más sensato desear que el conflicto se detenga que esperar tener el Gran Premio en el calendario de 2026. Hemos adoptado una postura consciente. No nos estamos moviendo, preferimos esperar".

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in preparazione per il WEC del 19 aprile

Foto de: Franco Nugnes

Imola, por tanto, no ha buscado contactos con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, porque no quiere especular con la guerra. El circuito sigue actualizándose para acoger el WEC el próximo 19 de abril como prueba inaugural del Mundial de Resistencia. Y mantiene su disposición a ayudar al Circus si fuera necesario, como ya ocurrió en la época del COVID.

El Enzo e Dino Ferrari sería capaz de garantizar un GP organizado según los estándares de la F1 y parece que la búsqueda de los recursos necesarios para cubrir el evento tampoco sería imposible. Imola prefiere esperar y no especular con la guerra. Una actitud responsable que merece nuestro respeto...

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