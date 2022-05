Ilott regresa a Alfa Romeo para el GP de Miami 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

El acuerdo es, por el momento, para una sola carrera, pero es posible que se solicite a Callum Ilott que asista a más grandes premios cuando Robert Kubica no esté disponible, si puede ajustarlo con su programa en la IndyCar con Juncos Hollinger Racing.

El británico compartió la función de piloto reserva de Alfa Romeo con el polaco el pasado año debido a su unión con la Ferrari Driver Academy y, además, participó en las sesiones de Libres 1 en Portugal y Austria.

Ya no está vinculado al equipo de Maranello, pero ha mantenido sus lazos con la escudería de Hinwil de manera independientemente a las conexiones con Maranello.

"Callum es parte del equipo y estuvo con nosotros el año pasado", dijo el director de Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a Motorsport.com. "Conoce perfectamente el conjunto. El coche no, pero conoce el equipo, y todos estamos cerca de él, hizo un buen trabajo con nosotros en el pasado".

"Está aquí carrera a carrera. Tiene sus propios compromisos, y no quiero molestarle, pero el hecho de que estuviera en Estados Unidos también tenía sentido para él", continuó. "Ya veremos en el futuro, pero si a veces Robert [Kubica] no está disponible, tiene lógica ir con Callum. No necesitamos tener un contrato, él es parte de la familia".

Ilott dijo que agradecía la oportunidad de volver a unirse al equipo en Miami y, de hecho, mantener un pie en la F1: "Quería venir aquí de todos modos. Me llamaron hace dos semanas, así que funcionó bastante bien para poder ayudar y estar aquí".

"La última vez que conduje este coche en el simulador fue probablemente en las primeras etapas del desarrollo", dijo Ilott a Motorsport.com. "Muchos de los sistemas son similares a los de años anteriores, pero los fundamentos son muy diferentes".

"Es bueno estar de vuelta y ver a algunas personas que no he visto durante muchos meses. Estuve en este entorno durante un tiempo, en F3 o F2, y conozco a mucha gente de aquí. Así que volver y disfrutar de algunos buenos momentos con la gente y ser capaz de participar es genial".

Al preguntarle si todavía alberga esperanzas de conseguir algún día un asiento en la F1, dijo: "Cito a Nyck de Vries en esto, porque dijo: 'No lo estoy buscando activamente'. Creo que esa es la forma en que lo veo".

"Ahora tengo una buena carrera en la IndyCar, esto es más, 'si algo surge'. Puedes gastar mucha energía buscándolo, y los dos últimos años no han sido tan gratificantes, así que estoy aquí sólo para disfrutar", sentenció Ilott.