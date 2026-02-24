Ir al contenido principal

Fórmula 1

El icónico Lotus 98T de Ayrton Senna se subastará por varios millones

El Lotus 98T fue el último coche de F1 con la icónica decoración John Player Special. Uno de los cuatro chasis que se fabricaron se subastará a principios de marzo en RM Sotheby's.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Editado:
Ayrton Senna, Lotus 98T

Foto de: LAT Images

Se trata del chasis número 98T-3, construido por el equipo Lotus para la temporada de Fórmula 1 de 1986. Este chasis específico fue utilizado durante los ocho primeros grandes premios de ese año por Ayrton Senna, quien también tuvo éxito con él: ganó en España y Detroit, consiguió otros tres podios y consiguió cinco veces la pole position con el chasis número 98T-3.

Este monoplaza en concreto es propiedad del actual propietario desde 2016, pero ha confiado su venta a RM Sotheby's. Las pujas por el Lotus 98T-3 podrán realizarse entre el 4 y el 11 de marzo, y la casa de subastas espera que alcance un precio de entre 8 y 10 millones de euros.

El Lotus 98T es considerado un coche de F1 icónico, sobre todo por su combinación de colores. En los años 70, el equipo Lotus era uno de los más reconocibles de la parrilla con sus colores negro y dorado John Player Special. El 98T fue el último de la serie con esta combinación de colores: en 1987, el equipo consiguió un nuevo patrocinador principal, Camel, por lo que a partir de ese momento el coche pasó a ser amarillo.

Además, el 98T es un coche de una de las épocas más salvajes y peligrosas de la Fórmula 1: la primera era del turbo, en la que los motores desarrollaban una enorme potencia sobre el asfalto, especialmente en las clasificaciones. Así ocurría con el Renault EF15B que equipaba el 98T: gracias al uso de un impulso extra y turbos especiales, este motor desarrollaba unos 1.200 CV en condiciones de clasificación. En las carreras, la potencia se reducía a unos 900 CV.

"En 1986, sustituíamos los turbos después de cada sesión de clasificación, porque soportaban tanto que se estropeaban después de una sola vuelta", explicó Steve Hallam, ingeniero jefe de Senna, a RM Sotheby's.

"Los turbos estaban al rojo vivo y los mecánicos llevaban guantes de amianto extremadamente gruesos para poder tocarlos y aflojar los tornillos. Se les oía chisporrotear y crepitar mientras se enfriaban".

"Cuando se quitaba la carrocería, el aire a su alrededor parecía chispear literalmente porque estaban tan calientes. Los chicos estaban sudando y se oía un silbido cuando la humedad goteaba sobre el turbo".

Ayrton Senna wint met slechts 0.014 seconde voorsprong de Spaanse GP in de Lotus 98T.

Ayrton Senna gana el Gran Premio de España con solo 0,014 segundos de ventaja en el Lotus 98T.

Foto: Motorsport Images

