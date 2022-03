Hulkenberg sustituirá a Vettel en el GP de Arabia Saudí

Con Sebastian Vettel positivo en COVID-19, Aston Martin contará de nuevo con Nico Hulkenberg como piloto reserva para que lo sustituya durante este fin de semana. El fabricante británico declaró previamente que su piloto titular aún no había dado negativo en la prueba de COVID-19 y, por lo tanto, no podía viajar a Arabia Saudí.

Recordamos que los protocolos actuales del campeonato no permiten que un piloto acuda a un gran premio si da positivo por COVID-19, y si bien Aston Martin no ha aclarado si Vettel se ha recuperado completamente de la enfermedad, el equipo emitió un breve comunicado afirmando que contarán con Hulkenberg para la carrera de Yeda.

La ausencia de Sebastian Vettel no se debe necesariamente a la falta de una prueba PCR negativa, ya que la FIA ya no requiere una, y tampoco se requiere para volar a Arabia Saudí. Las normas pertenecientes al Código Deportivo Internacional que aborda los asuntos de COVID-19 certifican que la condición de "Apto" para asistir a una carrera conlleva que el piloto en cuestión no presente factores de riesgo ni esté sufriendo síntomas propios de la enfermedad.