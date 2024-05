Hulkenberg y la importancia de Seidl para su fichaje por Audi F1

La semana pasada, Audi confirmó su primer movimiento en el turbulento mercado de pilotos de la F1 al firmar un contrato multianual con Nico Hulkenberg, lo que significa que el alemán dejará la escudería Haas al finales de la presente campaña.

Dicho fichaje, que se venía gestando desde mediados de 2023, tuvo a Andreas Seidl como artífice, ya que ambos tienen una gran relación desde que que ganaron juntos las 24 Horas de Le Mans de 2015.

Seidl era entonces el director de equipo de la exitosa escudería Porsche, a la que Hulkenberg se unió para dos correr dos eventos ese año, el de Spa y Le Mans, donde consiguió el ya famoso triunfo en su debut en Le Mans junto a Nick Tandy y Earl Bamber.

Cuando se le preguntó por la importancia de Seidl en su incorporación a Sauber antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana, Hulkenberg respondió: "Sí [y] también está el factor de conducción allí".

"Es una de las personas clave en la gestión de Audi. Así que, por supuesto, pasó por él. Y es un tipo muy, ya sabes, directo y sincero conmigo siempre".

Nico Hulkenberg, Sauber F1 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Hulkenberg puso entonces un ejemplo de su relación con Seidl: una conversación de la temporada 2020 de F1, cuando el piloto alemán estaba sin equipo tras haber sido descartado por Renault a finales del año anterior y Seidl era entonces el jefe del equipo McLaren.

"Recuerdo 2020, cuando estaba la COVID antes de que empezara la temporada, y no estaba seguro de lo que quería hacer", explicó Hulkenberg.

"Pero recuerdo llamarle por teléfono y decirle 'Andy, ¿qué te parece? ¿Hay alguna posibilidad para mí?' Y él me dijo algo como: 'No, ni siquiera te hagas ilusiones. No va a suceder'".

"Y esta vez, años después, fue muy diferente. Tenía muchas ganas de firmar y de contar conmigo", dijo.

En el Hard Rock Stadium este jueves, Hulkenberg también recordó su última temporada como piloto de Sauber en 2013, que fue en "unas circunstancias muy diferentes" que muchos vieron entonces como precursoras de un fichaje por Ferrari -que suministraba motores a Sauber- que nunca llegó.

"Con el equipo todo iba bien", añadió. "Sólo con una persona fue difícil. Y esa fue la directora del equipo, Monisha [Kaltenborn] en ese momento, era una situación un poco difícil y delicada, pero todo lo demás estaba bien".

"Nunca he tenido problemas con el equipo, ni con los mecánicos, ni con los ingenieros, siempre me ha gustado trabajar con todos los miembros del equipo, es claramente un equipo que empuja hacia el rendimiento. Así que, obviamente, ahora eso es muy diferente de entonces", concluyó.

Información adicional de Mandy Curi y Ronald Vording