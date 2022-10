Hülkenberg entrena más duro y no descarta volver a la F1 en 2023

Cargar el reproductor de audio

Conseguir un asiento de titular en la Fórmula 1 es una de las tareas más complicadas, pero aún lo es más regresar después de estar fuera de la máxima categoría del automovilismo durante unos años. En el caso de Nico Hülkenberg, el alemán se ha podido mantener cerca de los circuitos desde que se confirmó su salida de Renault en 2019 como reserva de la estructura de Silverstone, con Racing Point primero y Aston Martin después.

El germano fue la pieza de recambio en los de rosa durante la campaña 2020 cuando Lance Stroll y Sergio Pérez contrajeron el COVID-19 y eso les impedía participar en las carreras de Nurburgring y la del 70 Aniversario, al igual que sucedió en el presente curso cuando fue el sustituto de Sebastian Vettel en Bahrein y Arabia Saudí. Así pues, Hülkenberg, además de ser el piloto con más pruebas disputadas sin subir al podio de la historia, lleva participando en al menos una cita del calendario desde el 2010, con las excepciones de 2011 y 2021.

Sin embargo, el piloto de 35 años no se da por vencido y cree que podría volver en algún momento a la Fórmula 1. Aún conserva el puesto de reserva en Aston Martin, y aunque Fernando Alonso y Lace Stroll tienen su sitio confirmado para la próxima temporada, existen una pequeñas esperanzas dentro del germano por ocupar un hueco en 2023 en la parrilla.

"Obviamente, si no estás en la pista, no tienes la presión para obtener un buen resultado, y no hay presión de los medios de comunicación", reconoció en el canal de YouTube de Lissie Mackintosh. "Así que es una situación más relajada, pero hay momentos en los que echo de menos las carreras, la adrenalina y estar en la parrilla".

"Desde que soy el número tres [piloto reserva], no he entrenado tan intensamente como al comienzo de mi carrera, en parte porque solo he corrido en casos de emergencia cuando tenía que intervenir", continuó Hülkenberg. "Pero quién sabe, tal vez llegue una oportunidad en 2023 o en el futuro, así que recientemente comencé a entrenar de manera más intensa".

El germano solo podría hacerse con un volante para el 2023 si es en Haas como reemplazo de Mick Schumacher, al que se le ha criticado mucho por su inconsistencia y accidentes, o en Williams, aunque todo indica a que será Logan Sargeant el que suba desde la Fórmula 2 si se hace con la superlicencia para ocupar la plaza de Nicholas Latifi.

