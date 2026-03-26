Cómo Hulkenberg se entero de la salida de Wheatley de Audi por su madre

Nico Hulkenberg ha revelado que no se enteró de la salida del director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, hasta que su madre le enseñó una noticia al respecto.

El pasado viernes se anunció que Wheatley abandonaba la escudería suiza "por motivos personales", apenas un año después de incorporarse a ella. Según ha podido saber Motorsport.com, el ingeniero británico se incorporará a Aston Martin para sustituir a Adrian Newey como director del equipo.

Curiosamente, parece que solo uno de los pilotos de Audi fue avisado con antelación del anuncio.

Cuando se le preguntó si le había pillado por sorpresa, Gabriel Bortoleto respondió: "Para ser sincero, no, porque creo que dentro del equipo somos muy claros con este tipo de cosas, así que no es algo que me haya pillado por sorpresa".

"No voy a mentir, todo ha pasado muy rápido: él se incorporó el año pasado. Pero, de nuevo, cuando tienes asuntos personales que resolver, esa es la prioridad".

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Jonathan Wheatley, director del Audi F1 Team Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Pero Hulkenberg, por su parte, dijo que no se enteró hasta que salió la noticia.

"Me enteré al mismo tiempo que el resto del mundo", dijo el alemán. "Me enteré el jueves. Es decir, el jueves de la semana pasada, cuando salió la noticia [en realidad fue el viernes]".

"De hecho, ese día estaba en el simulador y mi madre me envió un artículo. Estaba entre una sesión y otra mirando el móvil y pensé: 'Oh, mierda'".

Aun así, Hulkenberg cree que la decisión tenía sentido. "Si hay un problema con uno de los líderes centrales del equipo, entonces hay que tomar medidas. Y, obviamente, aquí había un problema".

"No conozco los detalles exactos, todavía no he hablado con él en profundidad. Pero si hay un problema, también hay que actuar y reaccionar; de lo contrario, tampoco sirve de nada", añadió.

Ambos pilotos elogiaron la contribución de Wheatley durante los últimos 12 meses: Hulkenberg lo describió como "muy implicado" y "muy práctico", mientras que Bortoleto dijo que aprendió mucho junto a un director de equipo muy querido que "hizo un muy buen trabajo estructurando las cosas"; "fue bueno [mientras] duró", añadió el joven brasileño.

Jonathan Wheatley, director del equipo Stake F1 Team Kick Sauber, y Nico Hulkenberg, tercero, del Stake F1 Team Kick Sauber, celebran en el parque cerrado Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Ahora bien, ¿qué impacto tendrá la salida de Wheatley en el equipo? El jefe del proyecto de Audi F1, Mattia Binotto, asumirá las responsabilidades de Wheatley hasta que se defina la futura estructura de la escudería "en una fase posterior". Hulkenberg insiste en que el italiano puede liderar el equipo con éxito y que se han sentado las bases para el futuro, independientemente de la presencia o no de Wheatley.

"No es un revés", insistió el veterano piloto alemán. "Un equipo de Fórmula 1 está formado por mucha gente. Ya sabes, necesitamos gente fuerte".

"Pero con Mattia, obviamente, todavía al mando, no es como si estuviéramos sin líder, sin estructura y sin un plan. Así que, aunque ha cambiado de forma inesperada, todo lo demás sigue según lo previsto, tal y como habíamos planeado y pretendido antes".

"Así que, en el aspecto operativo, durante un fin de semana de carrera, no creo que vaya a cambiar demasiado. Los equipos de F1, y la F1 en general, son más grandes que una sola persona", dijo.

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Filip Cleeren