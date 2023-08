Hulkenberg cree que su altura le frustró una exitosa carrera en F1

El piloto alemán ha participado en casi 200 grandes premios a lo largo de su trayectoria en el Gran Circo, con un cuarto puesto como mejor resultado, algo que ha logrado en tres ocasiones, pero estuvo a punto de subir al podio varias veces. Una de ellas fue en la recordada cita en Interlagos en 2012, cuando lideró antes de su accidente con Lewis Hamilton y que en la carrera de Mónaco en 2016 una parada lenta le retrasara.

El siguiente piloto con más citas sin lograr descorchar el champán es Adrian Sutil, con 128, y cuando se le preguntó si alguna vez se sintió frustrado por su falta de resultados, incluso teniendo en cuenta que nunca ha estado en un gran equipo, Nico Hulkenberg respondió: "Eso es constatar un hecho".

"Obviamente, cuando empiezas a pensar en ello es un poco frustrante, porque todos los pilotos de entonces y de ahora quieren ganar, pero al mismo tiempo, nunca he tenido el coche. He tenido buenos monoplazas, y también oportunidades de subir al podio, pero luego, por diversas razones, nunca sucedió, nunca pasó", dijo el teutón", Sin embargo, para ser sincero, todavía estoy en un lugar bueno y feliz, disfrutando".

"Y si miro atrás, por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor", explicó el de Haas. "No obstante, no estoy amargado ni frustrado, estoy en un buen momento, y creo que llegaré a los 200 grandes premios más adelante en la temporada, alrededor de México [en octubre]".

"Aunque no haya subido al podio, creo que si lo hubiera hecho tan mal no habría conseguido estar aquí [durante] 200 carreras, así que también tiene que haber algo bueno en alguna parte", defendió Nico Hulkenberg.

El alemán también dijo que sus posibilidades de acabar entre los tres primeros en toda su trayectoria en el Gran Circo se redujeron a "menos de un puñado" de oportunidades: "Estoy aquí en la actual temporada de Fórmula 1, trabajando día a día y tratando de maximizar el año".

"Debo maximizar lo que tengo, y las oportunidades en el pasado, por desgracia, no funcionaron. Por supuesto, eso fue muy frustrante en ese momento, pero eso es lo que es", comentó el germano. "Existe eso, y alguien me dijo el otro día que hay una estadística que dice más carreras sin podio, pero hay otra como el que más puntos sin una victoria o un podio en Fórmula 1, y lo que quiero decir es que ese dato habla por mí".

Tras su impresionante paso por las categorías inferiores y la pole position con Williams en 2010, se esperaba que fichara por un grande, incluso hace una década se le relacionó con Ferrari, pero eso nunca llegó y desde entonces ha pasado casi todo el tiempo en escuderías de la media tabla.

Nico Hulkenberg mide 1,90 metros, y cree que eso no le ha ayudado porque los conjuntos miran todos los aspectos para que un piloto encaje dentro del cockpit, y quizá fue una de las razones por las que los de Maranello descartaron su fichaje en 2013: "Nunca he tenido una respuesta en la que dijeran que sentían rechazarme por ser demasiado alto, no me lo dirían directamente a la cara, pero estoy bastante seguro de que ha dificultado alguna oportunidad de dar el salto a un coche mejor, por problemas de entrar, con más peso, que no es lo correcto en este negocio".

La altura y el peso de todos los pilotos de Fórmula 1: ¿Cuánto miden y pesan los pilotos de Fórmula 1 en 2023?

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!