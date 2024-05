Horner cree que Wolff debe mirar a las "220 personas" que Mercedes perdió

Uno de los temas en el paddock del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 fue la confirmación de la marcha de Adrian Newey del equipo Red Bull, con lo que a partir de marzo de 2025 podrá unirse a cualquier otra escudería en la categoría. Eso llevó a algunos a hablar de un posible éxodo del personal técnico de Milton Keynes, quienes a su vez se preparan para dar el salto y fabricar sus propios motores para el reglamento de 2026.

Tanto Toto Wolff como Zak Brown comentaron las salidas de sus empleados, incluso el CEO de McLaren indicó que había algunos currículums circulando para buscar nuevas aventuras. Sobre ello se le preguntó al responsable de los de las bebidas energéticas, Christian Horner, quien respondió: "Creo que es inevitable [que hablen]".

"Los dos candidatos implicados hablan mucho, pero no me voy a dejar llevar a un 'ojo por ojo'. Me centraría más en los problemas que tiene Toto [Wolff]", afirmó. "No me preocupa, siempre va a haber movimientos entre equipos, no sé cuánta gente hemos contratado nosotros o el Visa CashApp RB de McLaren este año, de Mercedes nos hemos llevado 220 personas a Red Bull Powertrains, así que cuando hablamos de perder gente, me preocuparían un poco más los 220 que quizá uno o dos currículums".

"No sé de dónde vienen esos currículums, pero también recibimos nostros todas las semanas", aseguró un Christian Horner al que se le cuestionó si confiaba en poder retener a su director deportivo, Jonathan Wheatley, después de lo que se habló en el paddock. "Hay rumores sobre todo el mundo. Los contratos entre personas y sus condiciones no son algo de lo que hablemos públicamente".

Regresando a la marcha de Adrian Newey, se le puso sobre la mesa si su salida por cuestiones internas también se aplicaba hacia él, pero no quiso entrar en demasiadas declaraciones polémicas: "Si hablas con Adrian [Newey] y te fijas en las declaraciones que ha hecho, ha decidido que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años, con el equipo y la ingeniería tan fuerte que tenemos".

"Sabíamos que iba a llegar ese momento, y hemos creado una estructura para recoger el testigo y seguir adelante, y eso es algo que hemos puesto en marcha en los últimos cinco o seis años", sentenció el responsable de Red Bull.

