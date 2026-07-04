Horner vuelve a la F1 en Silverstone por primera vez desde que salió de Red Bull

El exdirector de Red Bull en la Fórmula 1, Christian Horner, tiene previsto asistir este fin de semana al Gran Premio de Gran Bretaña 2026, su primera carrera en el Gran Circo desde que dejó la escudería el pasado mes de julio.

El Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado fue la última carrera de la larga etapa de Horner en Red Bull, ya que fue destituido de su cargo antes del Gran Premio de Bélgica, en un momento en que la escudería atravesaba problemas tanto deportivos como de luchas internas de poder.

Desde entonces, Horner se ha tomado un año de descanso del mundo del automovilismo, tras haber mantenido conversaciones con numerosas escuderías de F1, tanto actuales como potenciales, sobre un posible regreso como director. Aunque a sus 52 años es totalmente libre de fichar por otra escudería y volver a los circuitos, todavía no ha encontrado el equipo adecuado en el que pueda ser él quien lleve las riendas.

Sin embargo, Horner tiene previsto regresar al paddock de la F1 durante el fin de semana de Silverstone en calidad de invitado. Esto se debe a que ha mantenido buenas relaciones con el director general de la F1, Stefano Domenicali, de hecho se le pudo ver con el italiano en la carrera de Jerez de MotoGP el pasado mes de abril, y también visitó al presidente de la FIA, Mohammed Bin Sulayem, en la sede de la FIA en París este año.

Horner lanzará un libro de sus memorias en octubre

El regreso de Horner al paddock coincide con el anuncio del lanzamiento de sus primeras memorias, tituladas *Drive*, que serán publicadas en octubre por Transworld Publishing.

El libro saldrá a la venta el 22 de octubre y contará con una versión en audiolibro en narrada por el propio Christian Horner.

La sinopsis que acompaña al anuncio afirma que las memorias serán "vívidas, sinceras y sin concesiones", ya que Horner comparte su visión de más de dos décadas en la vanguardia de la parrilla de la F1, incluidos sus dos periodos de dominio con Red Bull, que se saldaron con ocho títulos de pilotos —con Sebastian Vettel y Max Verstappen— y seis campeonatos de constructores para la marca de bebidas energéticas.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Daniel Ricciardo, Red Bull Racing; el director del equipo, Christian Horner Foto: Clive Mason/Getty Images

"El libro pone de manifiesto las increíbles presiones de ese cargo, las exigencias psicológicas a las que hay que hacer frente en cada carrera y la toma de decisiones instintiva necesaria para ganar (y volver a ganar) en un deporte de máximo riesgo en el que los márgenes son mínimos", reza el comunicado.

"De forma vívida, sincera y sin concesiones, Horner plasma el intenso drama y el elevado coste personal que supone llevar a un equipo hasta los límites absolutos del rendimiento. Habla de las sorpresas impactantes, las rivalidades y los retos personales a los que se enfrentó, así como de las colaboraciones que sustentaron su éxito".

En su intervención en el Salón Europeo del Automóvil de Dublín, celebrado en febrero, Horner dio la indicación más clara hasta la fecha de que tiene la intención de volver a la F1 si las circunstancias son las adecuadas. "Siento que tengo asuntos pendientes con la Fórmula 1", declaró según la agencia PA.

"No terminó como me hubiera gustado. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo volveré por algo con lo que se pueda ganar. No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer".

"Echo de menos a la categoría, echo de menos a la gente, echo de menos al equipo que formé. Pasé 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran trayectoria, gané muchas carreras y campeonatos, y trabajé con pilotos, ingenieros y socios extraordinarios".

Y añadió: "No necesito volver. Podría poner fin a mi carrera ahora mismo. Así que solo volvería si surgiera la oportunidad adecuada para trabajar con gente estupenda, y en un entorno en el que la gente quiera ganar y comparta ese deseo".

"Preferiría ser socio, en lugar de un simple empleado, pero ya veremos cómo se desarrolla todo. No tengo prisa. No necesito hacer nada", concluyó.