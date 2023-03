Horner blinda a Verstappen y Pérez y cierra la puerta a Hamilton para 2024

Cargar el reproductor de audio

De manera inevitable y tras el mal inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, el paddock ha comenzado a hablar de una posible salida de Lewis Hamilton del equipo Mercedes. La frustración del británico en el que ha sido su hogar desde hace una década podría desembocar en que busque un lugar alternativo.

Aunque el actual dominio de Red Bull es muy atractivo para cualquier piloto de la parrilla, el director de los de Milton Keynes, Christian Horner, subrayó que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez tienen contrato hasta el final de 2023.

El inglés dijo: "Creo que lo que Lewis [Hamilton] ha logrado en la Fórmula 1 es insuperable, pero estamos muy contentos con los pilotos que tenemos, están comprometidos como pareja, no solo para esta temporada, sino también para la siguiente"

"Así que no veo dónde podríamos acomodar a Lewis", comentó a los micrófonos de Sky News. "No obstante, estoy seguro de que ello [Mercedes] van a resolver sus problemas, y desde luego, no le estamos descartando todavía".

El máximo responsable de los de Brackley, Toto Wolff, sigue confiado en que el heptacampeón se quedará a pesar de su difícil situación con el W14: "Es un luchador, y nosotros también, y si la lucha está ahí te mantienes en ella y no tiras la toalla. Creo que así es como somos todos en la escudería, y por eso no tengo ninguna razón para creer que vaya a abandonar".

Cuando se le preguntó tras la clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí sobre su futuro, Lewis Hamilton admitió que no estaba contento en esos momentos, pero insistió en que estaba plenamente comprometido con Mercedes: "No estoy centrado en eso. Me encanta este equipo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado en este viaje".

"No me veo renunciando, no siento que sea un desertor, pero no diría que me está aportando mucho", comentó. "Ya he pasado por eso y me he comparado la camiseta muchas veces, intento ser paciente y trabajar con la escudería para llegar a un buen lugar, y eso es todo lo que puedo decir ahora, no voy a ir a ningún otro sitio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!