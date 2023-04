Cargar el reproductor de audio

Antes del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1, como revelamos en Motorsport.com, el director de carrera de la FIA, Niels Wittich, recordó a los equipos que estaba prohibido subir a la valla del pitlane, como se indicaba en el Código Deportivo Internacional de la federación internacional, y estaba sujeto a una sanción.

Conoce la modificación del reglamento en las celebraciones de la Fórmula 1: La FIA prohibirá a los equipos de F1 celebrar subidos a la valla

Se trata de una nueva medida drástica en contra de una antigua tradición que consiste en que los miembros de las escuderías se suban y asomen para celebrar los buenos resultados de sus pilotos, y aunque ya estaba prohibido, no llamó la atención hasta que los mecánicos de Red Bull y Aston Martin lo hicieran en Yeda [al igual que en Bahrein].

Al parecer, se teme que tenga graves consecuencias en caso de que una persona u objeto caiga a la pista, o si un coche envía algún resto hacia el muro. Cuando Motorsport.com preguntó por su reacción a la medida, el jefe de los de Milton Keynes, Christian Horner, dijo: "Creo que todo lo que tenga que ver con la seguridad hay que tomárselo muy en serio".

"No obstante, es un momento bastante icónico cuando ves un coche terminando un gran premio y su equipo celebrando en la valla", explicó el inglés. "Y, siempre que se haga de una manera segura, personalmente, nunca he visto un problema con ello, pienso que ha sido una parte importante de las carreras, y lo hemos hecho 94 veces sin ninguna lesión o problema en Red Bull, pero son las reglas".

Por otro lado, el máximo responsable de McLaren, Zak Brown, dijo que no estaba "seguro de lo que provocó la necesidad de cambiarlo", y no tenía "conocimiento de ningún incidente", pero añadió: "Dicho esto, la seguridad es de vital importancia para todos nosotros, y si ellos creen que no es seguro, entonces esas son las reglas y todos nos ceñiremos a ellas".

El jefe de Aston Martin, Mike Krack, confirmó que sus pilotos, Fernando Alonso o Lance Stroll, "no pagarán la multa si el equipo salta a las vallas", y sugirió que los comisarios impondrían castigos económicos en caso de que se necesiten tomar más medidas en el futuro, sin temor a una sanción deportiva: "Creo que es algo de debemos respetar si se trata de una directiva de seguridad pura".

"Y, si era es la norma, entonces la cumpliremos, y si alguien no lo hace [en Aston Martin], pagará la multa", comentó. "Aquí sería bastante difícil saltar las vallas porque solo hay cristal [en la recta de Albert Park], así que un posible momento dramático salvado".

