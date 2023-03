Horner cree que los rivales alcanzarán a Red Bull en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

La escudería de Milton Keynes ha tenido un comienzo aplastante en la temporada 2023, con sendos dobletes en las dos primeras citas de la temporada, en el GP de Bahrein y el GP de Arabia Saudí.

Sin embargo, su director Christian Horner espera que otros equipos progresen, y subraya que Red Bull tiene que aprovechar al máximo su ventaja inicial.

"Es muy pronto", dijo en una entrevista en Sky TV. "Quiero decir, tenemos un calendario de 23 carreras, hemos disputado dos en Bahrein y Yeda hasta ahora. Y los circuitos varían mucho. En poco más de una semana llega Australia, así que estoy seguro de que las cosas van a ir cambiando. Pero esperamos poder sacar más rendimiento al coche".

"El reglamento es relativamente nuevo. Es sólo el segundo año de esta nueva normativa. Así que espero ver mucha convergencia a lo largo del año, y la parrilla se va a ir igualando. Por lo tanto, tenemos que aprovechar mientras para nosotros brille el sol, mientras tengamos un coche competitivo, y seguir apretando a lo largo de la temporada".

Horner insistió en Yeda el pasado fin de semana que era vital que el equipo tuviera un buen comienzo con el RB19, dadas las restricciones impuestas por la sanción del límite de costes.

Esas restricciones habrían dañado mucho al equipo si tuviera que arreglar problemas de su coche, como les ha pasado a otros rivales, que incluso tienen que cambiar el concepto tras un inicio muy negativo.

"Para nosotros era muy importante empezar siendo competitivos", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si le sorprendía que otros equipos hubieran empezado con mal pie.

"La reducción del tiempo de túnel de viento se aplica desde el pasado mes de octubre. Así que no podíamos permitirnos perder el objetivo con esa limitación de rodaje, porque si no, no seríamos luego capaces de salir de ahí con esa desventaja".

"Así que el equipo ha hecho un trabajo increíble y el RB19 ha completado el mejor comienzo de temporada que hemos tenido nunca. Sólo llevamos dos carreras, pero haber terminado dos veces primero y segundo y estar a un solo punto de la puntuación máxima posible, no creo que pudiéramos haberlo soñado al principio del campeonato".

Cuando se le preguntó por la satisfacción que le producía este buen comienzo, respondió: "Creo que el equipo está funcionando al máximo rendimiento, a un nivel increíblemente alto, en toda la organización, porque no se consigue un resultado así sólo con que un departamento haga su parte".

"Son todos los aspectos: el equipo aerodinámico, la oficina de diseño, la dinámica del vehículo, la producción o el funcionamiento de la empresa".

"Lo que se ve en la pista es un pequeño porcentaje de lo que somos, y esto es el resultado del trabajo que se hace entre bastidores".

Información adicional de Jonathan Noble