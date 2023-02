Horner defiende a los pilotos de F1: "No deben ser robots"

Cargar el reproductor de audio

En la temporada 2023 entrará en vigor una nueva cláusula del Código Deportivo Internacional en la que se señala que "la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen el principio general de neutralidad promovido por la FIA en virtud de sus estatutos" constituirá una infracción de las normas, "a menos que la FIA lo apruebe previamente por escrito para las competiciones internacionales".

Como la decisión se tomó durante las vacaciones de invierno, pocos pilotos de Fórmula 1 han hecho comentarios públicos sobre el asunto. Sin embargo, el jefe de Red Bull, Christian Horner, ha dejado claro que prefiere permitir que los pilotos se pronuncien siempre que así lo deseen.

"Hay un par de maneras de ver eso", dijo cuando se le preguntó su opinión sobre las restricciones. "Creo, en primer lugar, que el deporte nunca debe utilizarse como herramienta política, y pienso que el deporte, en muchos sentidos, está ahí para entretener, obviamente, y también para tener un elemento de escapismo".

"No obstante, en Red Bull nunca hemos impedido a nuestros pilotos la libertad de expresión, ni la libertad de opinión, ni la capacidad de decir lo que piensan, porque tienen voz", comentó el británico. "Creo que es una cuestión de encontrar un equilibrio, y en el mundo en que vivimos hoy en día, todo el mundo tiene una voz y no debe ser suprimida, pero, por supuesto, hay que hacerlo con responsabilidad. No queremos un montón de robots sin opinión corriendo, pero como en todas esas cosas, tiene que haber un equilibrio sensato".

Mientras tanto, Horner declinó hacer comentarios sobre las recientes polémicas en torno al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sugiriendo que el asunto era entre el órgano de gobierno y la organización del Gran Circo. El dirigente del organismo rector enfureció a la Fórmula 1 al hacer comentarios en las redes sociales sobre el valor potencial del negocio.

"Realmente no deseo que me hagan comentarios sobre un asunto que obviamente es entre la FIA y el titular de los derechos comerciales", dijo el jefe de los de Milton Keynes. "La FIA es el organismo regulador del deporte, y tiene un acuerdo tripartito con los equipos a través del Pacto de la Concordia, pero los aspectos comerciales y, si se quiere, el matrimonio es en última instancia entre Liberty y la FIA, así que eso es asunto suyo y no nuestro".

Cuando se le preguntó sobre si ben Sulayem debería disculparse por los antiguos comentarios machistas en una página web que salieron a la luz recientemente, dijo: "De nuevo, no es un tema sobre el que quiera hacer comentarios. Creo que todo lo que haya que decir debe decirse entre las partes pertinentes".

