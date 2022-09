Red Bull sugiere que Honda podría ayudar a crear el motor de 2026

Cargar el reproductor de audio

Porsche anunció el viernes que su esperada colaboración con Red Bull no se producirá nunca en Fórmula 1, y ahora están abiertos a otras posibles uniones. En la actualidad cuentan con Honda como socio técnico, a pesar de que están camuflados ya que solo aparecen sus pegatinas en el lomo del monoplaza y dejaron oficialmente la categoría a finales de la pasada campaña.

Los japoneses pusieron fin a su andadura en el Gran Circo para centrar sus recursos en el I+D en la electrificación tras haber acordado seguir suministrando a los de Milton Keynes y su equipo hermano, AlphaTauri, hasta que acabara el año 2025.

Después, la compañía ha insinuado su intención de continuar más allá de la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de motores, lo que inevitablemente ha llevado a especular que Red Bull se quedaría con Honda en la nueva era del deporte.

El jefe de la escudería, Christian Horner, insistió en que el equipo está demasiado lejos de unirse tras comenzar con su propio proyecto, por lo que no se vería una colaboración con los nipones. Sin embargo, no descartó una posible cooperación, pero solo solo en la parte híbrida de la unidad de potencia, y es que esa estrategia solo funcionaría si Honda optara por no seguir involucrada en un plan completo de propulsores.

"Nuestro motor ha arrancado para el 2026", dijo Horner. "Tenemos una unidad de potencia y un prototipo en marcha, poseemos todos los bancos de potencia necesarios. Honda es una gran empresa, anunciaron su retirada de la Fórmula 1 para centrar su atención en la electrificación de sus productos, alejándose del motor de combustión".

"Así que se podría suponer que si se plantearan volver a la Fórmula 1, habría que tenerlo en cuenta, y si hubiera algún interés potencial en la batería o cualquier sinergia, podría ser una conversación interesante", indicó. "Pero en la combustión y la parte mecánica del motor, tenemos una hoja de ruta hasta 2026 con la que estamos muy contentos".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Una de las complicaciones de cualquier acuerdo de este tipo es que el apoyo de Honda podría comprometer la posición de Red Bull como nuevo fabricante de unidades de potencia para 2026, especialmente con un límite presupuestario más alto.

Horner insiste en que Red Bull Powertrains no necesita la ayuda de eso, y pueden construir un propulsor completo por sí mismo: "No hay que preocuparse por eso, estamos en un lugar para contratar e invertir dentro de las instalaciones para hacer todos los aspectos de la unidad de potencia".

También indicó que el acuerdo con Porsche se derrumbó en parte por la escasa ayuda técnica que proporcionaría el fabricante alemán, dados los conocimientos del personal que ya habían contratado: "Lo que nos interesaba, cuando estás construyendo un motor desde cero con un límite presupuestario, es qué pueden aportarnos a algo que no tenemos acceso".

"Y creo que, después de haber hecho nuestro proyecto, sentimos que, en realidad, estábamos en una buena posición", continuó. "Con las contrataciones que hemos hecho, en lo técnico, no nos sentimos en ninguna desventaja real con respecto a nuestros rivales".