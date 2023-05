Red Bull F1 no quiere un intercambio de "rehenes" con Ferrari

Laurent Mekies decidió dejar Ferrari para unirse como nuevo jefe de AlphaTauri cuando los de Faenza cesen a Franz Tost a finales de año, pero no han fijado una fecha para hacer el relevo. El motivo es que el francés sigue con un contrato vigente a largo plazo con los de Maranello, por lo que deben llegar a un acuerdo.

El propio director del equipo menor de Red Bull dijo que sería algo que los de las bebidas energéticas y los del Cavallino Rampante resolvería: "En primer lugar, es entre Laurent [Mekies] y Fred [Vasseur]. Después, por supuesto, Red Bull tendrá un papel importante en eso, creo que Oliver Mintzlaff [CEO de la marca] hablará con el responsable de Ferrari y encontrarán una solución".

Algunas fuentes indican que los italianos podrían estar dispuestos a dejar marchar a su actual director deportivo antes de tiempo si pueden hacerse con parte del personal de Milton Keynes, pero están bajo el periodo de gardering [tiempo que pasa antes de comenzar a trabajar en otro equipo de Fórmula 1]. Eso se produce en medio de todos los rumores que hay por el paddock sobre que Ferrari trata de contratar a más trabajadores de su rival más directo.

Durante el Gran Premio de Miami, el jefe de Red Bull, Christian Horner, dejó claro que el personal de las altas esferas en su escudería que formaba parte de toda esa habladuría, incluido Pierre Wache, tenía un compromiso total con los austriacos. Y, aunque no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo por Mekies, indicó que no giraría en torno a trabajadores de alto rango.

"¿Habrá un intercambio de rehenes por Laurent Mekies?", dijo el británico. "No tenemos ningún rehén. En términos de personal que se vaya a Ferrari, serían de nivel medio, pero no hay nada planeado, las personas que se han mencionado vinieron a verme la semana pasada y me contaron su incredulidad por esos rumores".

"Es la Fórmula 1, y eso sucederá de manera inevitable, pero no hay planes de que ningún miembro de nuestro equipo se vaya a Maranello", continuó el máximo responsable del equipo que defiende los dos títulos en el Gran Circo.

