Red Bull F1 no entra en pánico por "solo la segunda victoria de Norris"

El director de los de Milton Keynes, Christian Horner, dijo que su equipo es consciente de que tienen "un problema" y que necesitan mejorar para defenderse de McLaren. Los actuales campeones del mundo tienen una ventaja de 70 y 30 puntos en la clasificación general de pilotos y constructores respectivamente.

Sin embargo, Red Bull lleva cinco carreras sin ganar y Max Verstappen indicó que el resultado era "alarmante" después de que Lando Norris ganara en el Gran Premio de Países Bajos 2024 con más de veinte segundos: "Este fin de semana fue uno malo en general, así que debemos entenderlo, pero en las últimas pruebas no fue fantástico, así que, en cierto sentido, ya era un poco alarmante".

"Sin embargo, sabemos que no tenemos que entrar en pánico, solo intentamos mejorar la situación, y en eso estamos trabajando, pero la Fórmula 1 es muy complicada", indicó el neerlandés.

Esa idea de no entrar en pánico la repitió Christian Horner, quien elogió el resurgimiento de los de Woking y admitió que necesitaban mejorar: "Basándonos en el rendimiento, si fuera así en las próximas nueve carreras, sería muy, muy difícil, pero es la cuarta vez este año, solo la cuarta, que la ventaja de puntos de Max [Verstappen] se reduce, es solo la segunda victoria de Lando [Norris]".

"No obstante, sabemos que tenemos que encontrar rendimiento, estábamos a 78 puntos, ahora tenemos 70 de ventaja", dijo. "Queremos asegurarnos de ampliar la ventaja, no verla disminuir continuamente. Ellos dieron un paso hace poco y su coche aquí, particularmente con Lando, fue muy impresionante, así que tenemos que entender dónde y abordar nuestro déficit".

Christian Horner también explicó que la mejora de sus rivales, junto con algo de caída en el rendimiento del RB20, mostraba la naturaleza de la Fórmula 1 y lo rápido que pueden cambiar las cosas: "Eso demuestra que las cosas han cambiado muy rápidamente, estábamos ganando carreras por veinte segundos, y Stefano [Domenicali, presidente del campeonato] nos pedía que bajáramos el ritmo en las cinco primeras carreras".

"Puede cambiar muy rápido, y eso significa que también puede ser al revés", continuó. "Sabemos que tenemos un problema, se puede oír que Max no notaba que el coche respondiera a lo que él quería, así que debemos ser capaces de manifestar eso en una configuración que funcione con esos neumáticos en todas las condiciones. McLaren lo hizo con Lando, nosotros no pudimos, pero limitamos daños con el, 'si no puedes ganar, termina segundo'".

Información adicional de Ronald Vording y Erwin Jaeggi

