Horner pide que cese la "intromisión" en su familia tras su caso

denuncia presentada por una empleada, la empresa que es propietaria de la escudería, Red Bull GmbH, encargó a un abogado independiente una investigación que duró ocho semanas. Tras llegar a una conclusión, el equipo desestimó la queja, pero A raíz de una, la empresa que es propietaria de la escudería, Red Bull GmbH, encargó a un abogado independiente una investigación que duró ocho semanas. Tras llegar a una conclusión, el equipo desestimó la queja, pero otras filtraciones a la prensa, que incluían supuestas conversaciones de WhatsApp entre el británico y la denunciante , aumentaron todavía más la presión.

Conoce todo sobre Christian Horner en la Fórmula 1: Fórmula 1 Horner dice que lo ha arreglado con Jos Verstappen: Max se queda

"Soy muy afortunado de tener una hermosa familia y una esposa que me apoya mucho, y soy el único al que se le ha hecho esto, así que es muy duro", reconoció el máximo responsable de los de Milton Keynes. "La realidad es que se presentó una queja. Fue tratada de la manera más profesional por el grupo, no por Red Bull, sino por los propietarios, que nombró a un abogado independiente, que es uno de los más reputados del país".

"Se tomó su tiempo para investigar a fondo los hechos, entrevistó a todas las personas implicadas y a otras interesadas, lo examinó todo, tenía la información, y llegó a una conclusión por la que se desestimó la queja", continuó. "Por lo que a mí respecta, por lo que a Red Bull se refiere, seguimos adelante y miramos al futuro. Mi mujer me ha apoyado mucho en todo esto, al igual que mi familia, pero la intromisión en mi familia ya es suficiente".

la mayoría de los detalles del caso siguen siendo de dominio privado. Independientemente de las conclusiones reales, llevar el caso de esa forma dejó un sabor amargo en el intento de la Más allá de las filtraciones, cuya veracidad no puede comprobarse,. Independientemente de las conclusiones reales, llevar el caso de esa forma dejó un sabor amargo en el intento de la Fórmula 1 por hacer todo de una manera más transparente, y el hecho de que se desestimaran las quejas, tras las cuales la empleada fue suspendida, también es motivo de preocupación.

Descubre lo que pasó con la empleada de Red Bull: Fórmula 1 Red Bull F1 suspende a una empleada tras la investigación a Horner

Sin embargo, en medio de todas esas voces que piden transparencia, parece que Red Bull no quiere dar más detalles de las partes implicadas, y Christian Horner dijo: "Creo que es un tema complicado, porque hay un proceso de quejas que tiene lugar en cualquier empresa. Ese proceso es confidencial entre las propias personas y la propia compañía".

"Desgraciadamente, no tengo libertad, debido a la confidencialidad y por respeto a la empresa y, por supuesto, a la otra parte, que todos estamos sujetos a las mismas restricciones", continuó. "Y aunque me gustaría hablar de ello, no puedo, debido a las restricciones de confidencialidad. La única razón por la que esto ha ganado tanta atención es debido a la filtración y la tensión que se dibujó en los medios de comunicación, y que fue muy complicado, en particular, para mi familia, porque se centraron en una dirección".

"Y otros han buscado aprovecharse de eso", expresó el máximo responsable de los de las bebidas energéticas. "Por desgracia, la Fórmula 1 es un negocio competitivo, y ha habido partes que han tratado de beneficiarse de ella, y ese es quizá el lado no tan bonito de nuestra industria".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!