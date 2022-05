Horner justifica la orden a Pérez sobre Verstappen en Barcelona

Cargar el reproductor de audio

Aunque luego ante los medios evitó la polémica, Sergio Pérez dejó claro tras la carrera que no estaba contento de que le pidieran que dejara pasar a Verstappen para ganar en Barcelona.

Sin embargo, Horner insiste en que habría sido una "pelea injusta" porque en ese momento el holandés iba en una estrategia diferente, de tres paradas.

Al final, después de haber cedido el liderato, Sergio Pérez también paró tres veces y finalmente terminó a 13 segundos del coche #33.

El director de Red Bull dijo que el mexicano no podía ver el panorama general durante el fragor de la batalla.

"Hablé con él cuando salió del coche", contestó cuando Motorsport.com le preguntó cómo lidiaría con Pérez.

"El problema para cualquier piloto, si no tiene una visión general clara de la estrategia o de la carrera por delante, siempre va a ser duro ceder el liderato".

"Pero jugó en favor del equipo, creo que entendió claramente que no era como una batalla de igual a igual, porque el ritmo entre las diferentes estrategias era tan grande que, desde el punto de vista del equipo, para mí, simplemente no tenía ningún sentido que lucharan. Por eso no permitimos que los pilotos pelearan por posición".

Max Verstappen había llegado a estar detrás de Pérez después de que una ráfaga de viento en la vuelta 9 lo hiciera salirse de pista en la curva 4 mientras era segundo detrás de Charles Leclerc. Ahí perdió una posición ante George Russell y ante su compañero de equipo.

"Se acercó rápidamente a Checo, Checo le dejó intentarlo con George", detalló Horner. “Y luego, obviamente, George fue muy fuerte en su defensa, y sin el beneficio de un DRS consistente, fue muy difícil para Max adelantar".

"Al final obviamente funcionó, pero en ese momento, decidimos que nuestra mejor manera de vencer a George era tratar de obtener una ventaja de neumáticos con Max y convertirlo en una estrategia de tres paradas".

"Y en ese momento todavía estábamos indecisos respecto a tres paradas o dos: se podía ver que nuestros neumáticos estaban en mejores condiciones que los de algunos de nuestros rivales".

"Y luego, por supuesto, desgraciadamente para Leclerc, el Ferrari abandonó. Entonces, en ese punto, convertimos la estrategia de Max en una a tres paradas, que hizo que ya no coincidiera con la de Checo. Logramos hacer una parada en boxes para superar a George y luego, por supuesto, rápidamente se acercó a Checo".

Horner insistió en que la ventaja de ritmo de Verstappen en ese momento de la carrera significaba que no habría sido lógico que ambos pelearan.

"En esa etapa, había un delta de neumáticos de cerca de dos segundos por vuelta. Entonces, con esas temperaturas, la temperatura del agua, la temperatura del aceite, un DRS que funcionaba de manera intermitente, no tenía ningún sentido desde el punto de vista del equipo dejarlos luchar, porque habría sido una pelea injusta", dijo.

"Y al final de todos modos tuvimos que parar a Checo. Así que ambos pilotos trabajaron juntos como equipo, y lograr el máximo de puntos fue muy importante en un día en el que, desafortunadamente, Ferrari tuvo un problema".