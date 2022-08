Horner dudaba de Jos Verstappen: "Había escuchado historias horribles"

Cargar el reproductor de audio

Jos ha ayudado y acompañado a su hijo, Max Verstappen, desde sus tempranos inicios en el karting hasta su llegada a la Fórmula 1, y es que el ex piloto neerlandés ha sido una de las caras habituales en el paddock y en el garaje, primero de Toro Rosso y luego en el de Red Bull.

El padre del vigente campeón del mundo, quien disputó 107 grandes premios en la máxima categoría entre 1994 y 2003, da sus opiniones sin dejar a nadie indiferente, ya sea en los medios o en un espacio personal que tiene en la página web de su hijo, y no duda en criticar a Red Bull si siente que debe hacerlo.

Un ejemplo muy claro en esta temporada ocurrió después de la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco, y es que Jos Verstappen acusó a la escudería de Milton Keynes de "priorizar" al piloto mexicano sobre el neerlandés.

Cuando se preguntó al director del equipo, Christian Horner, en una entrevista con Sky F1 si eran padre e hijo quienes toman las decisiones en Red Bull, el británico aclaró, como era de esperar, que no es así: "No, no. El contrato lo tenemos con Max [Verstappen]".

Horner añadió que tenía dudas sobre Jos Verstappen por las historias que habían llegado a sus oídos, pero se encargó de destacar la figura del padre del actual campeón del mundo de Fórmula 1: "Había escuchado historias horribles sobre él antes que llegara al equipo, pero tengo que decir que ha sido muy valioso".

"Nunca ha causado ningún problema dentro de la escudería. Expresa sus opiniones en un blog, lo que quizá no ha sido de gran ayuda, pero tengo que decir que, para ser un padre en el automovilismo, ha sido perfecto", aseguró el jefe de Red Bull.

En cuanto a la relación de padre e hijo entre los Verstappen, Horner comentó: "Hay un gran respeto entre ellos. Max ha crecido, y Jos va a cada vez a menos carreras. Es parte de la evolución de Max también como persona".

Por último, el máximo responsable del conjunto de las bebidas energéticas habló sobre la confianza que muestra este año Max Verstappen, tanto dentro como fuera de la pista: "Creo que es consciente de que tiene ese campeonato del mundo. Se siente cómodo con él mismo, lo nota así con el equipo cómodo, confía en nosotros y siente que todos lo apoyan".

"Tiene el número 1 en el coche, y ama correr. No tiene anhelos de fama, se aleja de eso, es un chico muy reservado, pero ama pilotar", continuó. "Y si no está conduciendo un coche de Fórmula 1, está pilotando online con sus amigos, le encanta conducir", finalizó.

