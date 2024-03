Horner dice que lo ha arreglado con Jos Verstappen: Max se queda

Jos Verstappen soltó una bomba tras la carrera de Bahrein, cuando sugirió que Horner debía irse para que Red Bull no se desintegrara, y le acusó de "hacerse la víctima siendo él quien causa los problemas". Eso generó un inevitable revuelo mediático que hizo pensar que Max Verstappen podría marcharse de Red Bull, pero este jueves el propio Christian Horner salió al paso y aclaró la situación.

Cuando le preguntaron en la rueda de prensa de jefes de equipo del GP de Arabia Saudí si estaba al tanto de lo que había dicho el padre de Max Verstappen, dijo: "Bueno, mira, estoy obviamente al tanto de los comentarios que se hicieron. Hubo una discusión posterior a la carrera, y creo que todo el mundo está muy centrado en el futuro. El enfoque del equipo es en gran medida la defensa de los dos títulos que luchamos tan duro para lograr, tres mundiales sucesivos de Max, 55 victorias que ha logrado, 114 victorias que como equipo hemos conseguido, y ahora estamos empatados con Williams en número de triunfos. Por lo tanto, nuestra atención se centra mucho en el futuro. Y, como he dicho, se llevaron a cabo discusiones después de la carrera en Bahrein, y todos estamos mirando hacia adelante".

Ante la pregunta de qué se habló en esas discusiones, no quiso revelar demasiado, pero al insistirle en si todo está entonces aclarado, contestó: "No voy a airear todas las discusiones que son privadas entre las partes, pero inevitablemente se discutió y el equipo está centrado en los retos que tenemos por delante. Y aunque dominamos en Bahrein, somos muy conscientes del potencial de nuestros competidores, y no se logra el tipo de resultados que hemos logrado nosotros sin estar unidos. El trabajo tiene que ser en total armonía para lograr ese tipo de carreras".

"Hablé con Jos después del gran premio. Obviamente le felicité por la actuación de su hijo, y creo que es en interés de todos, colectivamente, que hemos acordado seguir adelante, centrarnos en el futuro. Y ambos tenemos un gran interés en que su hijo obtenga lo mejor y le proporcionemos los mejores coches y saquemos lo mejor de él. Ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, es un talento excepcional. Y, esperemos que podamos seguir proporcionándole un coche muy competitivo".

Ante el otro tema espinoso, el de la posible marcha de un Verstappen al que Mercedes recibiría con los brazos abiertos, respondió claramente sobre si el neerlandés cumplirá su aún largo contrato (hasta 2028 incluido): "Estoy seguro de que lo hará. Tiene un gran equipo a su alrededor, y tiene una gran fe en ese equipo".

"Hemos logrado mucho juntos y tiene un acuerdo hasta 2028. Desde el lado del equipo y desde el lado de Max, estamos decididos a construir sobre el éxito que ya hemos logrado. Y sus 55 victorias han llegado en coches de Red Bull, todos los podios han llegado en coches de Red Bull, y estamos decididos a seguir intentando añadir muchos más éxitos en el futuro".

Por último, respecto a la información de que se ha despedido a una empleada tras su denuncia, dijo: "Mire, me temo que no puedo comentar nada que sea confidencial entre un empleado y la empresa. Así que no puedo ofrecerte nada al respecto. Me temo".