Horner animó a Mercedes a fichar a Hamilton en la F1 de 2012

Durante la temporada 2012, la Fórmula 1 estaba sometida a un domino de tres equipos, Red Bull, McLaren y Ferrari, por lo que era casi imposible pensar que cualquiera de los integrantes de esas escuderías optaría por cambiar de aires. Sin embargo, los de Milton Keynes destacaban sobre el resto con Sebastian Vettel, el piloto con el que lograron cuatro títulos mundiales consecutivos, con lo que Lewis Hamilton, que por aquel entonces estaba al servicio de los de Woking, no veía con malos ojos dar el salto a las bebidas energéticas.

A eso se le sumaba que el británico tenía en su compañero Jenson Button a un duro rival que no le ponía las cosas nada fáciles, por lo que deseaba probar suerte en otro lugar. Además, el jefe de Red Bull, Christian Horner, llegó a reconocer que estaban interesados en hacerse con el que se convertiría en heptacampeón en el futuro.

El director del equipo de Milton Keynes aseguró que Hamilton estaba "ansioso" por unirse a ellos a partir de 2013, aunque el desarrollo de Mercedes y su proyecto con las unidades de potencia híbridas sedujo aún más al inglés, quien se convertiría en leyenda de los de las flechas de plata.

El hecho de que Red Bull tuviera en vigor un contrato en vigor con Sebastian Vettel hasta el final de 2014 provocó que no quisieran juntar a 'dos gallos en el corral', y cuando Horner se enteró del interés de Mercedes en fichar al de Stevenage, no dudó en hablar con Niki Lauda.

El ex piloto austriaco ejercía las labores de consejero en el equipo de Brackley, y Christian Horner reconoció en una entrevista con The Daily Mail que no dudó en animarle a contratarlo: "Niki Lauda estaba en Mercedes y se interesaba mucho por fichar a Lewis [Hamilton]".

"Era la temporada 2012 y estábamos luchando contra McLaren, que en ese momento tenían el coche más rápido, y sentimos que Lewis podía ser una amenaza para la escudería de Woking", continuó. "Lewis dudaba en renovar con McLaren, así que alenté a Niki [Lauda] a invertir algo de dinero":

"¡Sería justo decir que fracaso!", exclamó entre risas después de ver cómo se ha desarrollado la historia de Hamilton con Mercedes, a quien no veía como un rival para Red Bull pero que con el inicio de la era híbrida se llevaron ocho títulos de constructores consecutivos.

