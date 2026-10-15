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Horner aclara los rumores sobre Ferrari y apoya a Vasseur: "Se sacó de contexto"

Christian Horner aclara los rumores sobre un posible cargo en Ferrari y vuelve a dejar claro que "no es necesario que vuelva" a la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 15 oct 2026, 7:23

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Christian Horner, ex jefe de Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Desde su repentina salida de Red Bull, Christian Horner sigue siendo relacionado con la Fórmula 1. Con varios equipos de primer nivel y de la zona media del pelotón atravesando cambios volátiles en sus mandos, los rumores sobre un posible regreso al muro de boxes no han cesado en los últimos meses.

El último y más potente estuvo relacionado con el puesto de Frederic Vasseur en Ferrari. Sin embargo, en una entrevista con The Guardian, Horner ha aclarado las cosas.

Los rumores que vinculaban a Horner con Maranello alcanzaron su punto álgido el pasado mes tras salir a la luz unos comentarios en los que describía a la escudería italiana como un "trabajo de ensueño". Al ser preguntado por esas declaraciones, Christian Horner aclaró que sus palabras habían sido tergiversadas y reiteró su apoyo a Vasseur.

"Fred Vasseur es un tipo con experiencia. Ha hecho un trabajo decente. Pero yo, más que nadie, conozco las presiones que conlleva dirigir una organización competitiva", explicó Horner. "Mis comentarios se sacaron de contexto".

Aunque reconoció el encanto inigualable del Cavallino Rampante, Horner hizo hincapié en que la estructura italiana descarta de raíz cualquier unión realista en los términos que él propone.

"Ferrari es la marca más importante de la F1. Es el equipo con más historia", dijo Horner. "Pero he sumado un capital fenomenal a mis espaldas para plantearme el próximo paso que pueda dar en este deporte. Eso implicaría la participación en la propiedad y Ferrari no va a vender acciones", explicó.

Frédéric Vasseur, Ferrari

Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

El ultimátum de Horner sobre la propiedad

Tras haber dedicado dos décadas a convertir a Red Bull, a partir de lo que quedó de Jaguar, en un gigante ganador de múltiples campeonatos, Horner no está dispuesto a incorporarse a otra organización en la que su autoridad pueda ser revocada por un consejo de administración lejano.

Tras sufrir en carne propia las consecuencias de la reestructuración jerárquica de Red Bull tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, la próxima aventura de Horner requiere un mayor peso de decisión en su propia persona.

"Estoy dispuesto a mantenerme al margen de la F1 y ver qué oportunidades surgen en los próximos meses o años", reveló Horner. "No es necesario que vuelva. Solo regresaría si surgiera la oportunidad adecuada con personas afines que quieran ganar. Yo nunca volvería solo por el hecho de participar", aseguró.

Esa postura reduce, en la práctica, sus posibles destinos a escuderías privadas que busquen inversión estratégica y un liderazgo transformador, o a posibles nuevos participantes que busquen un historial probado para hacerse un hueco en la F1.

Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Horner también habló de los comentarios mordaces de su archirrival de toda la vida, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien afirmó recientemente que Horner había "roto demasiados cristales" durante 2024 y 2025 como para poder volver al paddock.

Horner restó importancia a la crítica con una sonrisa burlona, señalando que Toto Wolff "también dijo que este motor [Red Bull] iba a ser una auténtica mierda y un desastre", al tiempo que destacaba que la rivalidad y la fricción son el motor que impulsa todo.

Y lo más importante: Horner dejó claro que, si no surge ninguna oportunidad de adquirir una participación en el equipo, no tiene ningún problema en alejarse del paddock para siempre. A lo largo de 20 años, Christian Horner acumuló 124 victorias, seis títulos de constructores y ocho títulos de pilotos en 405 grandes premios .

"Si no vuelvo, he tenido una carrera impresionante", dijo Horner con franqueza. "Gané una de cada cuatro carreras en las que competí. Logré 287 podios de un total de 405 carreras. Nadie podrá quitarme las 124 victorias y los 14 mundiales ganados".

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