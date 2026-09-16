A qué hora es hoy Max vs 100, la carrera de Verstappen, y cómo verla

Este miércoles 16 de septiembre, Max Verstappen volverá por unas horas a su infancia poniéndose de nuevo al volante de un kart en una carrera bastante peculiar organizada por Red Bull en el circuito de Silverstone. El cuatro veces campeón del mundo tendrá que enfrentarse a 100 pilotos de perfiles completamente diferentes e intentar batirlos a todos saliendo... desde la última posición.

La carrera se retransmitirá íntegramente en directo. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir y entender "Max vs 100".

¿Cómo funciona la carrera?

Max Verstappen arrancará desde la última posición y tendrá que adelantar a los otros 100 pilotos durante las 30 vueltas de carrera. Cada vez que un participante sea adelantado, quedará eliminado de la prueba. Dicho de otro modo, el neerlandés podría, en teoría, acabar con todos sus rivales incluso antes de completar las 30 vueltas.

Aunque es digno de elogio el valor de estos aficionados, que al fin y al cabo tendrán que enfrentarse a uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia, recibirán una pequeña ayuda.

Dispondrán de una "vuelta rápida", que podrán utilizar una sola vez durante la carrera y que les permitirá tomar atajos en un circuito especialmente modificado para la ocasión. Una herramienta con la que intentar ganar algo de margen ante un Verstappen lanzado a por ellos, por ejemplo.

Sin embargo, los 100 pilotos estarán obligados a utilizar su "vuelta rápida" durante los primeros 15 giros. Para añadir todavía más emoción, Verstappen también dispondrá de una "vuelta rápida", aunque él solo podrá utilizarla después de la vuelta 15.

Foto de: Red Bull Content Pool

Con la última posición ya reservada, los otros 100 participantes determinarán su lugar en la parrilla mediante una sesión de clasificación tradicional. Eso sí, solo tendrán derecho a un único intento.

Cabe destacar que todos los karts serán idénticos. El peso total, incluido el piloto y su equipamiento, deberá alcanzar los 85 kg. Por tanto, se añadirá lastre a aquellos karts que no alcancen ese peso para garantizar que todos compitan en igualdad de condiciones.

¿Quién se enfrentará a Max Verstappen?

Entre los participantes habrá deportistas, creadores de contenido, streamers y otras personalidades públicas procedentes de todo el mundo, pero ningún piloto profesional de automovilismo.

El reto contará, además, con presencia española en la parrilla. TheGrefg, uno de los streamers más populares de España, será uno de los participantes, junto a Bea Eguiraun, presentadora ligada al mundo del motor y piloto probadora, y Pol Tarrés, especialista en enduro. Los tres formarán parte del peculiar pelotón que tratará de hacer lo que promete ser realmente difícil: evitar que Verstappen remonte desde la última posición y les adelante antes de completar las 30 vueltas.

Otro detalle que promete dejar momentos interesantes es que Max Verstappen podrá comunicarse directamente con los participantes durante la carrera. Teniendo en cuenta el carácter y el sarcasmo del piloto de Red Bull, cabe esperar algún que otro intercambio divertido.

Puedes consultar aquí la lista completa de las 100 personalidades participantes.

¿Dónde y cuándo ver la carrera?

La carrera se retransmitirá en directo a través de Disney+ este miércoles 16 de septiembre. La salida está prevista para las 19:00 horas (hora peninsular española), aunque la retransmisión comenzará una hora antes, a las 18:00 horas.

El humorista Mo Gilligan será el encargado de presentar el programa, que también contará con imágenes grabadas mediante drones y datos de la carrera en directo.