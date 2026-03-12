Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

S-CER
Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

Fórmula 1
GP de China
Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Fórmula 1
GP de China
Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Fórmula 1
GP de Australia
Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Honda publica el primer vídeo de la RC214V, la MotoGP de 2027

MotoGP
Honda publica el primer vídeo de la RC214V, la MotoGP de 2027

¡Así será Madring! Primeros renders del GP de España de F1 2026

Fórmula 1
GP de España
¡Así será Madring! Primeros renders del GP de España de F1 2026

Aldeguer completa una jornada de entrenamiento en circuito y apunta al GP de Brasil

MotoGP
Aldeguer completa una jornada de entrenamiento en circuito y apunta al GP de Brasil
Previo
Fórmula 1 GP de China

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Consulta a qué hora son los libres 1 y la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 este viernes y cómo ver las sesiones en España y Latinoamérica.

Pol Hermoso
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

La Fórmula 1 no descansa y este viernes el Gran Premio de China 2026 arrancará con una jornada muy intensa en el circuito de Shanghai. Tras el estreno del nuevo reglamento en Australia, los equipos afrontan ahora el primer fin de semana con formato sprint de la temporada, lo que cambia completamente la dinámica habitual del viernes. Y es que en China no habrá dos sesiones de entrenamientos como ocurre en un fin de semana tradicional. Los equipos solo dispondrán de una única sesión de entrenamientos libres, la Práctica 1 (P1) antes de afrontar la clasificación sprint, que definirá la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado. 

A continuación, apunta bien los horarios de toda la jornada de viernes en el Circuito Internacional de Shanghai para España y Latam y cómo lo podrás ver en la tele según el país donde estés. 

A qué hora es la Clasificación Sprint de F1 en el GP de China 2026:

  • A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en España: viernes a las 08:30h
  • A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en México: viernes a las 01:30h
  • A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: viernes a las 02:30h
  • A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Venezuela y Bolivia: viernes a las 03:30h
  • A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: viernes a las 04:30h

La clasificación sprint del Gran Premio de China 2026 arrancará a las 15:30 hora local en Shanghái, lo que significa que en España se podrá seguir a partir de las 08:30 de la mañana del viernes. A diferencia de lo que ocurrió en Australia, los aficionados europeos no tendrán que madrugar tanto para ver la primera sesión decisiva del fin de semana. Como es habitual en este formato sprint, la sesión se divide en tres partes. La SQ1 comenzará a las 08:30h en España y tendrá una duración de 12 minutos, donde los 22 coches saldrán a pista para intentar evitar las primeras eliminaciones.

Si no hay banderas rojas ni interrupciones, la SQ2 arrancará aproximadamente a las 08:44h, con los 16 pilotos más rápidos, y tras otros diez minutos quedarán eliminados seis más. Los diez mejores pasarán entonces a la SQ3 definitiva, que comenzará sobre las 08:55h, y donde se decidirá el top 10 de la parrilla para la carrera sprint del sábado, una sesión que puede terminar alrededor de las 09:10 o 09:12 horas en España, dependiendo de lo que ocurra en pista.

Para los aficionados de Latinoamérica, los horarios serán bastante más exigentes. En México, por ejemplo, la clasificación sprint empezará a la 01:30 de la madrugada del viernes, lo que obligará a muchos seguidores a trasnochar para ver en acción a Sergio Pérez, uno de los grandes referentes del automovilismo mexicano. En países como Colombia, Perú, Ecuador o Panamá, la sesión arrancará a las 02:30h, mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 03:30h.

Por su parte, los aficionados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay tendrán que madrugar bastante, ya que el semáforo en verde de la clasificación sprint se encenderá a las 04:30h, un horario que muchos fans argentinos aprovecharán para seguir de cerca la actuación de Franco Colapinto en esta nueva temporada de Fórmula 1.

¡Apunta bien las normas!:

A qué hora son los Libres o Prácica 1 (P1) de F1 en el GP de China 2026:

  • A qué hora son los Libres o Práctica 1 del GP de China en España: viernes a las 04:30h
  • A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en México: jueves a las 21:30h
  • A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: jueves a las 22:30h
  • A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Venezuela y Bolivia: jueves a las 23:30h
  • A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: viernes a las 00:30h

Antes de la clasificación sprint, los equipos solo tendrán una oportunidad para rodar en pista durante los Entrenamientos Libres o Prácica 1 (P1) del Gran Premio de China 2026. En España, debido a la diferencia horaria con el país asiático, los aficionados tendrán que madrugar muchísimo, ya que la única sesión de pruebas del fin de semana comenzará a las 04:30 de la madrugada del viernes.

Para los seguidores de Latinoamérica, los horarios serán algo más cómodos. En México, por ejemplo, los libres comenzarán a las 21:30 del jueves, mientras que en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá arrancarán a las 22:30hEn Venezuela y Bolivia la sesión empezará a las 23:30h, mientras que los fans de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay verán encenderse el semáforo verde a las 00:30 del viernes, ya entrando en la madrugada.

Será una hora de pruebas absolutamente clave, ya que los equipos tendrán que aprovechar cada minuto para entender mejor los monoplazas de 2026 antes de enfrentarse directamente a la clasificación sprint.

Cómo ver la Clasificación Sprint y la P1 del GP de China 2026 de F1 en la tele

  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en España: DAZN F1
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en México: Izzy o Sky Sports F1
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN en Disney +
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Venezuela y Bolivia: ESPN en Disney +
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Uruguay y Paraguay: ESPN en Disney +
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Argentina: ESPN en Disney + / FOX Sports Argentina
  • Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Chile: ESPN en Disney +

Como será habitual durante toda la temporada 2026 de Fórmula 1, los aficionados en España podrán seguir todas las sesiones del Gran Premio de China a través de DAZN F1, disponible tanto en su plataforma de streaming como a través de diferentes operadoras que incluyen el paquete deportivo en su oferta.

En Latinoamérica, la opción principal para ver la Fórmula 1 será ESPN a través de Disney+, que retransmitirá las sesiones del fin de semana en la mayoría de países de la región. En México, las alternativas pasan por Izzy o Sky Sports F1, mientras que en Argentina los derechos de televisión también se comparten con FOX Sports Argentina, además de la emisión en ESPN dentro de Disney+.

Además, en Motorsport.com podrás seguir una cobertura completa de toda la jornada del viernes del Gran Premio de China 2026, con un directo en vivo con comentarios, fotos, vídeos y live timing para consultar los tiempos al momento. También encontrarás todas las noticias, análisis, declaraciones de pilotos y equipos, además del trabajo de nuestros enviados especiales durante todo el fin de semana en Shanghái.

Más horarios del fin de semana:

Qué pilotos han logrado la 'minipole' en la F1 en China

El Gran Premio de China 2026 será la tercera edición consecutiva en la que Shanghái acoge un fin de semana con formato sprint en la Fórmula 1. Desde que este formato llegó al circuito chino, solo dos pilotos diferentes han logrado marcar el mejor tiempo en la clasificación sprint, es decir, conseguir la llamada minipole que define la parrilla de la carrera corta del sábado.

El primero en estrenarse en este formato en el trazado chino fue Lando Norris, que en 2024 colocó a su McLaren en lo más alto de la clasificación sprint. El británico lo consiguió en un momento en el que el equipo de Woking ya había dado un gran salto competitivo y empezaba a consolidarse como uno de los monoplazas más fuertes de la parrilla aquella temporada.

Un año después, en 2025, llegó una sorpresa en Shanghái. Lewis Hamilton logró la pole sprint con Ferrari, firmando su primera y única mini pole con la escudería italiana, ya que esta estadística no cuenta oficialmente como pole position. El británico además consiguió convertir esa posición de salida en victoria en la carrera sprint del sábado, en lo que terminó siendo uno de los pocos momentos positivos de su complicado primer año vestido de rojo.

Por qué el formato sprint condiciona tanto el GP de China 2026

La temporada 2026 ha comenzado con uno de los mayores cambios reglamentarios en la historia reciente de la Fórmula 1, y eso convierte cada minuto de pista en algo extremadamente valioso. Los nuevos monoplazas no solo presentan importantes cambios aerodinámicos, sino que también estrenan nuevas unidades de potencia, en las que aproximadamente el 50% de la potencia proviene de la parte eléctrica, lo que ha cambiado por completo la forma de gestionar la energía durante una vuelta.

En Australia, los equipos ya mostraron algunas dificultades para entender al cien por cien estos coches, y ahora en Shanghái el reto será aún mayor. En un fin de semana sprint, solo existe una hora de entrenamientos antes de entrar en parc fermé, lo que limita enormemente las pruebas que pueden realizar ingenieros y pilotos.

Es cierto que el parque cerrado se abre después de la carrera sprint del sábado, lo que permite realizar ajustes antes de la clasificación principal del Gran Premio. Sin embargo, tanto la clasificación sprint como la propia carrera sprint también servirán como una especie de test en condiciones reales, donde muchos equipos podrían aprovechar para probar configuraciones y recopilar datos mientras compiten.

¿Qué pilotos participarán en los libres y la Clasificación Sprint del GP de China?

Equipo Pilotos
Germany Mercedes United Kingdom George Russell y Italy Andrea Kimi Antonelli
Austria Red Bull Netherlands Max Verstappen y France Isack Hadjar
United Kingdom McLaren F1 United Kingdom Lando Norris y Australia Oscar Piastri 
United Kingdom Aston Martin Spain Fernando Alonso y Canada Lance Stroll
France Alpine France Pierre Gasly y ArgentinaFranco Colapinto
Italy Ferrari Monaco Charles Leclerc y United KingdomLewis Hamilton
Italy Racing Bulls

New Zealand Liam Lawson y United Kingdom Arvid Lindblad
Germany Audi  GermanyNico Hulkenberg y BrazilGabriel Bortoleto
United States Haas United Kingdom Oliver Bearman y France Esteban Ocon
United Kingdom Williams Thailand Alex Albon y Spain Carlos Sainz
United States Cadillac Mexico Sergio PérezFinland Valtteri Bottas

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Mejores comentarios

Más de
Pol Hermoso

El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

¿Funcionan los adelantamientos de la F1 2026? Sainz lanza un aviso a la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
¿Funcionan los adelantamientos de la F1 2026? Sainz lanza un aviso a la FIA
Más de
Fernando Alonso

Alonso: "Estaré contento si damos vueltas e intentamos acabar la carrera"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso: "Estaré contento si damos vueltas e intentamos acabar la carrera"

¿Qué es lo próximo para Aston Martin y Honda tras un inicio tormentoso en la F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¿Qué es lo próximo para Aston Martin y Honda tras un inicio tormentoso en la F1 2026?

Los pilotos más jóvenes en debutar en Fórmula 1: edad y año

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos más jóvenes en debutar en Fórmula 1: edad y año
Más de
McLaren

Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

En Haas defienden a Ferrari tras las dudas de los clientes de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
En Haas defienden a Ferrari tras las dudas de los clientes de Mercedes

Para McLaren F1, Australia demostró que hay que "hacer más" por la seguridad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Para McLaren F1, Australia demostró que hay que "hacer más" por la seguridad

Últimas noticias

Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

S-CER
Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

Fórmula 1
GP de China
Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Fórmula 1
GP de China
Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"