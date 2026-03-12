A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

La Fórmula 1 no descansa y este viernes el Gran Premio de China 2026 arrancará con una jornada muy intensa en el circuito de Shanghai. Tras el estreno del nuevo reglamento en Australia, los equipos afrontan ahora el primer fin de semana con formato sprint de la temporada, lo que cambia completamente la dinámica habitual del viernes. Y es que en China no habrá dos sesiones de entrenamientos como ocurre en un fin de semana tradicional. Los equipos solo dispondrán de una única sesión de entrenamientos libres, la Práctica 1 (P1) antes de afrontar la clasificación sprint, que definirá la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado.

A continuación, apunta bien los horarios de toda la jornada de viernes en el Circuito Internacional de Shanghai para España y Latam y cómo lo podrás ver en la tele según el país donde estés.

A qué hora es la Clasificación Sprint de F1 en el GP de China 2026:

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en España: viernes a las 08:30h

viernes a las 08:30h A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en México : viernes a las 01:30h

: viernes a las 01:30h A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: viernes a las 02:30h

viernes a las 02:30h A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Venezuela y Bolivia : viernes a las 03:30h

: viernes a las 03:30h A qué hora es la clasificación sprint del GP de China en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: viernes a las 04:30h

La clasificación sprint del Gran Premio de China 2026 arrancará a las 15:30 hora local en Shanghái, lo que significa que en España se podrá seguir a partir de las 08:30 de la mañana del viernes. A diferencia de lo que ocurrió en Australia, los aficionados europeos no tendrán que madrugar tanto para ver la primera sesión decisiva del fin de semana. Como es habitual en este formato sprint, la sesión se divide en tres partes. La SQ1 comenzará a las 08:30h en España y tendrá una duración de 12 minutos, donde los 22 coches saldrán a pista para intentar evitar las primeras eliminaciones.

Si no hay banderas rojas ni interrupciones, la SQ2 arrancará aproximadamente a las 08:44h, con los 16 pilotos más rápidos, y tras otros diez minutos quedarán eliminados seis más. Los diez mejores pasarán entonces a la SQ3 definitiva, que comenzará sobre las 08:55h, y donde se decidirá el top 10 de la parrilla para la carrera sprint del sábado, una sesión que puede terminar alrededor de las 09:10 o 09:12 horas en España, dependiendo de lo que ocurra en pista.

Para los aficionados de Latinoamérica, los horarios serán bastante más exigentes. En México, por ejemplo, la clasificación sprint empezará a la 01:30 de la madrugada del viernes, lo que obligará a muchos seguidores a trasnochar para ver en acción a Sergio Pérez, uno de los grandes referentes del automovilismo mexicano. En países como Colombia, Perú, Ecuador o Panamá, la sesión arrancará a las 02:30h, mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 03:30h.

Por su parte, los aficionados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay tendrán que madrugar bastante, ya que el semáforo en verde de la clasificación sprint se encenderá a las 04:30h, un horario que muchos fans argentinos aprovecharán para seguir de cerca la actuación de Franco Colapinto en esta nueva temporada de Fórmula 1.

A qué hora son los Libres o Prácica 1 (P1) de F1 en el GP de China 2026:

A qué hora son los Libres o Práctica 1 del GP de China en España : viernes a las 04:30h

: viernes a las 04:30h A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en México : jueves a las 21:30h

: jueves a las 21:30h A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: jueves a las 22:30h

jueves a las 22:30h A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Venezuela y Bolivia : jueves a las 23:30h

: jueves a las 23:30h A qué hora son los Libres Práctica 1 del GP de China en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: viernes a las 00:30h

Antes de la clasificación sprint, los equipos solo tendrán una oportunidad para rodar en pista durante los Entrenamientos Libres o Prácica 1 (P1) del Gran Premio de China 2026. En España, debido a la diferencia horaria con el país asiático, los aficionados tendrán que madrugar muchísimo, ya que la única sesión de pruebas del fin de semana comenzará a las 04:30 de la madrugada del viernes.

Para los seguidores de Latinoamérica, los horarios serán algo más cómodos. En México, por ejemplo, los libres comenzarán a las 21:30 del jueves, mientras que en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá arrancarán a las 22:30h. En Venezuela y Bolivia la sesión empezará a las 23:30h, mientras que los fans de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay verán encenderse el semáforo verde a las 00:30 del viernes, ya entrando en la madrugada.

Será una hora de pruebas absolutamente clave, ya que los equipos tendrán que aprovechar cada minuto para entender mejor los monoplazas de 2026 antes de enfrentarse directamente a la clasificación sprint.

Cómo ver la Clasificación Sprint y la P1 d el GP de China 2026 de F1 en la tele

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en España: DAZN F1

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en México: Izzy o Sky Sports F1

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN en Disney +

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Venezuela y Bolivia: ESPN en Disney +

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Uruguay y Paraguay: ESPN en Disney +

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Argentina: ESPN en Disney + / FOX Sports Argentina

Cómo ver la P1 y la Clasificación Sprint del GP de China en Chile: ESPN en Disney +

Como será habitual durante toda la temporada 2026 de Fórmula 1, los aficionados en España podrán seguir todas las sesiones del Gran Premio de China a través de DAZN F1, disponible tanto en su plataforma de streaming como a través de diferentes operadoras que incluyen el paquete deportivo en su oferta.

En Latinoamérica, la opción principal para ver la Fórmula 1 será ESPN a través de Disney+, que retransmitirá las sesiones del fin de semana en la mayoría de países de la región. En México, las alternativas pasan por Izzy o Sky Sports F1, mientras que en Argentina los derechos de televisión también se comparten con FOX Sports Argentina, además de la emisión en ESPN dentro de Disney+.

Además, en Motorsport.com podrás seguir una cobertura completa de toda la jornada del viernes del Gran Premio de China 2026, con un directo en vivo con comentarios, fotos, vídeos y live timing para consultar los tiempos al momento. También encontrarás todas las noticias, análisis, declaraciones de pilotos y equipos, además del trabajo de nuestros enviados especiales durante todo el fin de semana en Shanghái.

Qué pilotos han logrado la 'minipole' en la F1 en China

El Gran Premio de China 2026 será la tercera edición consecutiva en la que Shanghái acoge un fin de semana con formato sprint en la Fórmula 1. Desde que este formato llegó al circuito chino, solo dos pilotos diferentes han logrado marcar el mejor tiempo en la clasificación sprint, es decir, conseguir la llamada minipole que define la parrilla de la carrera corta del sábado.

El primero en estrenarse en este formato en el trazado chino fue Lando Norris, que en 2024 colocó a su McLaren en lo más alto de la clasificación sprint. El británico lo consiguió en un momento en el que el equipo de Woking ya había dado un gran salto competitivo y empezaba a consolidarse como uno de los monoplazas más fuertes de la parrilla aquella temporada.

Un año después, en 2025, llegó una sorpresa en Shanghái. Lewis Hamilton logró la pole sprint con Ferrari, firmando su primera y única mini pole con la escudería italiana, ya que esta estadística no cuenta oficialmente como pole position. El británico además consiguió convertir esa posición de salida en victoria en la carrera sprint del sábado, en lo que terminó siendo uno de los pocos momentos positivos de su complicado primer año vestido de rojo.

Por qué el formato sprint condiciona tanto el GP de China 2026

La temporada 2026 ha comenzado con uno de los mayores cambios reglamentarios en la historia reciente de la Fórmula 1, y eso convierte cada minuto de pista en algo extremadamente valioso. Los nuevos monoplazas no solo presentan importantes cambios aerodinámicos, sino que también estrenan nuevas unidades de potencia, en las que aproximadamente el 50% de la potencia proviene de la parte eléctrica, lo que ha cambiado por completo la forma de gestionar la energía durante una vuelta.

En Australia, los equipos ya mostraron algunas dificultades para entender al cien por cien estos coches, y ahora en Shanghái el reto será aún mayor. En un fin de semana sprint, solo existe una hora de entrenamientos antes de entrar en parc fermé, lo que limita enormemente las pruebas que pueden realizar ingenieros y pilotos.

Es cierto que el parque cerrado se abre después de la carrera sprint del sábado, lo que permite realizar ajustes antes de la clasificación principal del Gran Premio. Sin embargo, tanto la clasificación sprint como la propia carrera sprint también servirán como una especie de test en condiciones reales, donde muchos equipos podrían aprovechar para probar configuraciones y recopilar datos mientras compiten.

