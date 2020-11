Horario y cómo ver la clasificación del GP de Turquía de F1

¿A qué hora empieza la clasificación de F1 del GP de Turquía 2020?

Día : sábado 14 de noviembre de 2020

Horario de la clasificación de Turquía : 13:00h (horario peninsular español)

Istanbul Park regresa a la Fórmula 1 con el GP de Turquía nueve años después, y la clasificación será en un horario diferente al habitual, a las 13:00h (hora local y española). Se disputará tras la última sesión de libres, que arrancará a las 10:00h.

Así, a las 13:00h empezará la Q1 en Estambul. Esa primera ronda dura 18 minutos y en ella los 15 más rápidos lograrán el pase a la siguiente fase de la clasificación, mientras que los cinco más lentos quedarán eliminados y ya sabrá en qué posición (de la 16ª a la 20ª) saldrán en carrera. La Q1 de Turquía acabará sobre las 14:18.

Después de la Q1 habrá un descanso de siete minutos, antes de la Q2 de Turquía, que empezará a las 14:25. Dura 15 minutos, un poco menos que la Q1, y los 10 con mejor tiempo pasan a la ronda final, la Q3, mientras que el resto conocerán ya su posición de salida para el domingo, de la 11ª a la 15ª.

Sobre las 14:40 acabará la Q2 y habrá ocho minutos de descanso antes de que sobre las 14:48 empiece la Q3 del GP de Turquía de F1. En ella, los 10 más rápidos de la Q2 se jugarán la pole position y las 10 primeras posiciones para la carrera.

El domingo, del 11º al 20º en parrilla pueden elegir libremente con qué neumáticos comenzar la carera, y del 1º al 10º estarán obligados a usar los mismos con los que consiguieron su mejor vuelta en la Q2 del sábado.

¿Que nos lees desde fuera de España, en algún país de Latinoamérica? No te preocupes, estos son los horarios

Horarios del GP de Turquía F1 para Latinoamérica

¿Dónde se puede ver la clasificación de Istanbul Park, del GP de Turquía de F1 2020?

Canal para ver la clasificación de F1 en España : Movistar + F1

Número de canal de Movistar + F1 : Dial 57 en Movistar TV

En España, la única manera legal de ver la Fórmula 1, y por tanto la clasificación de Turquía, es con Movistar + F1, en la plataforma Movistar +. Desgraciadamente España no cuenta con la opción de contratar F1TV, la opción de pago de la categoría.

Contratar el paquete de motor, Movistar + F1, vale siete euros por mes, pero para acceder a él tienes que tener previamente contratado Movistar Fusión.

En Movistar + F1, el previo de la clasificación del GP de Turquía empieza sobre las 12:15h, 45 minutos antes de que el semáforo se ponga en verde en Istanbul Park.

En Latinoamérica ya sabes que en 2020, las opciones depende del país en el que vivas.

No te preocupes si por cualquier razón te pierdes la clasificación del GP de Turquía (aunque ojo a los planes que hagas, que estamos en Estado de Alarma): Movistar + lo repite una vez por la tarde (16:15h), otra por la noche (22:00h) y dos de madrugada (00:15h y 4:45h).

¿Cómo se puede seguir la clasificación del GP de Turquía 2020 de F1?

Si no quieres pagar la televisión, en nuestra web encontrarás desde un cuarto de hora antes del inicio un Directo con los comentarios momento a momento de lo que pase en la clasificación del GP de Turquía en Estambul.

Nuestra obligación es recordarte que cualquier link que te envíen será ilegal, y que la piratería es un delito.

¿Cómo ver lo mejor de la clasificación del GP de Turquía de F1?

Si no has podido ver la clasificación, en nuestra web dejamos publicado cómo ha sido un directo, para que lo revivas siempre que quieras. Además, en Movistar + F1 emiten un Post donde podrás disfrutar de los mejores momentos, saber por qué han pasado las cosas y escuchar a los protagonistas.

Dura un poco más de media hora, y en el caso del GP de Turquía empieza aproximadamente a las 14:15h.

Dónde ver lo mejor de la clasificación de la F1 : Movistar + F1, dial 57 de Movistar

A qué hora es el Post de Movistar + F1 en Turquía : 14:15h

Si lo que te interesa son solo acciones concretas, como accidentes, problemas, o las mejores vueltas de la clasificación del GP de Turquía de F1, en Twitter y Youtube, especialmente en la cuenta de la F1 y Movistar + F1, podrás ver muchos vídeos.

¿En España la F1 la emiten por la radio? ¿Dónde?

No, por desgracia la F1 no tiene el seguimiento del que disfrutan otros deportes, así que ninguna emisora da íntegramente la clasificación. Algunas hacen conexiones en determinados momentos, pero si quiere no perderte nada, lo mejor será nuestro directo.

