El extraño horario de la clasificación de Sakhir F1 en Bahrein

¿A qué hora es la clasificación del GP de Sakhir de F1 2020?

Día : sábado 5 de diciembre de 2020

Horario de la clasificación de Sakhir : 18:00h (horario peninsular español)

La versión externa del circuito internacional de Bahrein acoge la penúltima prueba del mundial 2020 de F1, el GP de Sakhir, cuya clasificación empieza a las 18:00h en España (a las 20:00h hora local de Bahrein).

A las seis de la tarde empieza la Q1 del GP de Sakhir, cuando ya sea completamente de noche allí. Como siempre, ahí se decidirá qué 15 pilotos pasan a la segunda ronda y qué cinco caen eliminados y salen del 16º al 20º en la carrera. Esa Q1 dura 18 minutos, y tras ella llegan siete minutos de descanso.

A las 18:25 aproximadamente empieza la Q2 del GP de Sakhir, que dura 15 minutos. Los 15 más rápidos de esa sesión accederán a la definitiva Q3, y los cinco más lentos saldrán del 11º al 15º. Tras la Q2 hay una pausa de ocho minutos, y a las 18:48 se da inicio a la Q3 del GP de Sakhir.

Sabemos que muchos nos leéis desde otros países de habla hispana, así que...

Horarios del GP de Sakhir en México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, etc

Dónde ver la clasificación del GP de Sakhir de F1 2020

Dónde ver la clasificación de Sakhir de F1 en España : Movistar + F1

Canal de Movistar + F1 : el dial 57 de Movistar TV

Para nuestros lectores españoles que están en casa, solo hay una forma legal de ver la Fórmula 1 la clasificación del GP de Sakhir, pagando Movistar + F1.

Ese canal temático está incluido en el paquete motor, que tiene un precio de siete euros mensuales, pero para poder contratarlo debes contar previamente con el llamado Movistar Fusión (telefonía móvil, fija, internet y Movistar +).

Desde las 17:00h de la tarde puedes disfrutar del previo de la clasificación del GP de Sakhir 2020 de F1, una hora antes de la Q1.

Cómo seguir la clasificación de F1 del Gran Premio de Sakhir

Ya te comentamos que Movistar + F1 es la mejor manera legal de saber todo lo que pasa en la Fórmula 1, en el GP de Sakhir y los demás. Pero si no quieres pagar, no podemos dejar de recomendarte nuestro Directo, que arrancaremos unos 15 minutos antes de empezar la Q1, y con el que no te perderás absolutamente nada.

Es nuestro deber (y el tuyo entenderlo) comentarte que si te encuentras un enlace o te pasan un link por grupos de WhatsApp, Telegram o similares, es ilegal y puedes cometer un delito.

Cómo ver lo mejor de la clasificación de Sakhir de F1

Nada más terminar la clasificación del GP de Sakhir, en nuestra web encontrarás la crónica, podrás leer en diferido el directo, y comenzarán a caer las declaraciones de los protagonistas y podrás disfrutar de las fotos.

El Post de Movistar + F1 comenzará sobre las 19:15, y será muy útil para escuchar lo que tengan que decir pilotos y equipos, además de para analizar lo más destacado de la clasificación del GP de Sakhir.

Dónde ver lo más destacado de la clasificación de Sakhir : Movistar + F1, dial 57

A qué hora es el Post de Movistar + F1 de Sakhir : 19:15h

Si más allá de la sesión entera lo que estás buscando son las mejores vueltas, accidentes, polémicas y lo más destacado, sigue las cuentas de Twitter y Youtube de la F1 y de Movistar + F1 y, junto a la nuestra (@es_motorsport en Twitter), tendrás el timeline perfecto.

¿Cómo seguir por radio el GP de Sakhir 2020 de F1 si estoy en España?

Lo sentimos, pero no podrás hacerlo, más allá de alguna conexión momentánea que pueda hacer alguna emisora. En nuestro país la Fórmula 1 actual no goza de la fama y la difusión que tienen otros deportes, así que si vas en el coche, te recomendamos que alguien te vaya leyendo nuestro directo.

¡Pero eh! ¿Dónde vas? No olvides que pese al puente y días festivos, ¡estamos en pandemia! Responsabilidad siempre.

Y venga, sé responsable, haz esto...

