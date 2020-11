A qué hora y cómo ver la clasificación de Bahrein de F1

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de Bahrein de F1 2020?

Día : sábado 28 de noviembre de 2020

Horario de la clasificación de Bahrein : 15:00h (horario peninsular español)

El circuito internacional de Bahrein será la sede de la antepenúltima y penúltima cita de la temporada 2020, y la clasificación comienza a las 15:00h en España, por lo que se disputará en gran parte en condiciones nocturnas (serán las 17:00h en Bahrein).

Por lo tanto, a las 15:00h de España arranca la Q1 del GP de Bahrein, que durará 18 minutos. Los 15 pilotos que consigan el mejor tiempo en esa ronda pasarán a la Q2, que se disputará tras un descanso de siete minutos. Así, sobre las 15:25h empieza la Q2 del GP de Bahrein, donde 15 pilotos se jugarán un hueco en la tanda definitiva, a la que accederán los 10 más veloces de la Q2.

Al final de esa Q2 ya estarán 10 pilotos eliminados, los que saldrán del 11º al 20º en la carrera. La Q3 del GP de Bahrein empieza a las 15:48 aproximadamente, tras ocho minutos de pausa entre la segunda y tercera sesión.

Todos estos son los horarios si nos lees desde España, pero si nos lees desde Latinoamérica, atento:

Atento porque este fin de semana también viviremos la penúltima ronda de Fórmula 2. Para saber todos los detalles de los horarios de la F1 y la F2 en Bahrein, mira el siguiente enlace.

¿Dónde se puede ver la clasificación del GP de Bahrein 2020 de Fórmula 1?

Dónde ver la clasificación de Bahrein de F1 en España : Movistar + F1

Canal de Movistar + F1 : el dial 57 de Movistar TV

Si estás en España, la única manera legal de ver la Fórmula 1 y el GP de Bahrein lamentablemente es pagando Movistar + F1, en la plataforma Movistar +. Decimos 'lamentablemente' porque la Fórmula 1 no metió a España en la lista de países que pueden contratar F1TV, la plataforma de la propia categoría.

El paquete motor que tiene la Fórmula 1, Movistar + F1, tiene un coste siete euros al mes, aunque solo se puede contratar si ya cuentas con Movistar Fusión (telefonía móvil, fija, internet y Movistar +).

El previo de la clasificación del GP de Bahrein en Movistar + F1 arranca a las 14:00h, una hora antes de que empiece la Q1. Y si no puedes ver la clasificación de Sakhir o quieres volver a disfrutarla, Movistar + F1 la repite hasta tres veces entre el sábado y domingo.

Cómo seguir la clasificación de F1 del Gran Premio de Bahrein

Si decides no contratar Movistar + F1, la mejor manera legal de enterarte de lo que pase en la clasificación del GP de Bahrein será con el Directo en el que comentaremos, instante a instante, todo lo que suceda en el circuito de Sakhir.

Si te pasan un enlace de alguna web o te lo encuentras en redes sociales, tienes que saber que es ilegal.

Cómo ver lo más destacado de la clasificación de Bahrein de F1

Cuando acabe la clasificación del GP de Bahrein, en nuestra web puedes disfrutar tanto de la crónica como del directo (ya finalizado), y además encontrarás las declaraciones de los pilotos y equipos según vayan hablando.

Movistar + F1 emite un Post en el que podrás disfrutar de lo mejor que haya ocurrido en la clasificación de Bahrein, también con los testimonios de los protagonistas.

El Post empieza en Movistar + F1 a las 16:15.

Dónde ver lo mejor de la clasificación de Bahrein : Movistar + F1, dial 57 de Movistar

A qué hora es el Post de Movistar + F1 de Bahrein : 16:15h

Si solo quieres ver acciones determinadas, trompos, accidentes, incidentes o lo mejor de lo que han hecho los pilotos, en las cuentas de Twitter y Youtube, de la F1 y de Movistar + F1, aparecen muchos vídeos.

¿Puedo seguir por radio el GP de Bahrein de Fórmula 1 en España?

No, desgraciadamente en España la Fórmula 1 no se retransmite por radio, aunque algunas emisoras hacen conexiones momentáneas para actualizar el estado de la clasificación. La mejor manera de seguir el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, si no tienes Movistar + F1, será con nuestro directo, que arrancaremos unos 15 minutos antes de empezar la sesión de clasificación.

