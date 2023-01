A qué hora y cómo ver la primera presentación de un coche de F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Se acerca febrero y con él llega el mes de las presentaciones de los nuevos coches de la temporada 2023 de Fórmula 1 y los test previos al mundial. Pero antes, en este martes 31 que cierra enero, Haas será el primer equipo en presentarse para el nuevo curso.

El equipo estadounidense fue el último en anunciar su fecha de presentación y a su vez es el primero que se presentará, aunque han preferido ir de frente y admitir que este martes solo darán a conocer su nueva decoración, no el nuevo coche, que probablemente no conoceremos hasta los test de pretemporada.

Así pues, este martes conoceremos el look del nuevo Haas que pilotarán Kevin Magnussen y un Nico Hulkenberg que vuelve a la categoría como titular después de tres años como suplente, pero solo las pegatinas y colores, no la forma aerodinámica y piezas que llevará el monoplaza.

¿A qué hora ver la presentación de Haas F1 para 2023 este martes? Horario de la presentación del primer coche de la F1 2023

Haas presenta su coche 2023 de F1 el martes 31 de enero a las 15:00h de España

Haas presenta su coche 2023 de F1 el martes 31 de enero a las 08:00h de México

Haas presenta su coche 2023 de F1 el martes 31 de enero a las 09:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú

Haas presenta su coche 2023 de F1 el martes 31 de enero a las 10:00h de Venezuela y Bolivia

Haas presenta su coche 2023 de F1 el martes 31 de enero a las 11:00h de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

¿Cómo ver la presentación de Haas F1 para 2023 este martes 31 de enero?

Haas no ha anunciado cómo se podrá seguir su presentación, pero si no basamos en lo que han hecho últimamente, no habrá vídeo en directo del coche de la F1 2023. En los últimos años Haas no ha tenido una presentación como tal, sino que directamente publicaron en sus redes sociales las fotos del coche. De hecho, en 2022 ni siquiera anunciaron fecha, sino que un viernes anunciaron que lo presentarían ese mismo día y así fue horas después.

¿Y el resto de presentaciones? Presentaciones de los equipos de F1 2023: fechas, coches y horarios

Lo más interesante de la presentación de Haas, ya que este martes no veremos el coche real, será ver qué aspecto tiene el monoplaza. El último que presentaron, en 2022, tenía los colores de la bandera de Rusia por su patrocinador Uralkali, pero tras la invasión sobre Ucrania rompieron con ellos y lucieron otro diseño durante la temporada (blanco y con toques negros y sobre todo rojos). Ahora, para 2023, el equipo se llama MoneyGram Haas F1 Team tras la llegada como patrocinador principal de la empresa estadounidense de transferencias monetarias. ¿Habrá cambio de color? No lo parece, ya que MoneyGram también tiene el blanco y el rojo como distintivos.

El monoplaza de Haas se llamará VF-23, ya que siempre han mantenido las siglas VF desde que en 2016 entraron en la categoría. Ese año explicaron que la V era de 'Vertical' (una denominación estándar en el sector para las fresadoras verticales que hace la empresa Haas)y la F de 'First' por ser su primer coche de Fórmula 1. Sin embargo, han mantenido el VF en los siguientes modelos y en este 2023 no cambiarán.

