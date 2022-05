A qué hora fueron los entrenamientos libres de Miami F1 2022 (FP1 y FP2)

El de 6 de mayo, se estrenó el primer Gran Premio de Miami de la historia de la F1, y tras el fin de semana al sprint de la última cita (en Imola), vuelve el formato habitual, con dos sesiones de entrenamientos libres (FP1 y FP2) el viernes antes de otra (FP3) y clasificación el sábado.

Las sesiones de entrenamientos libres son de 60 minutos (una hora) y estas son más importantes que nunca porque el circuito de Miami es nuevo y tienen que encontrar en apenas tres horas la configuración perfecta del coche para un trazado desconocido.

En cuanto a la hora, libres de Miami fueron a mediodía y por la tarde de esa zona de Estados Unidos, lo que dejó dos sesiones de entrenamientos en la noche de España (de hecho la FP2 acabó ya en sábado) y horarios muchos más cómodos de la F1 en Latinoamérica.

Salvo bajas de última hora y sorpresa, en Miami correrán todos los pilotos titulares de F1 con sus respectivos equipos.

Equipo Motor Pilotos Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz Red Bull Racing Honda Max Verstappen Sergio Pérez McLaren Mercedes Daniel Ricciardo Lando Norris Alpine Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel

Lance Stroll AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Yuki Tsunoda Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas F1 Ferrari Mick Schumacher

Kevin Magnussen Williams Mercedes Alex Albon Nicholas Latifi

