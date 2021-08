Honda revisará la grieta en el motor de Verstappen

Verstappen se enfrentó en Hungaroring a un problema con su unidad de potencia, que tuvo que ser reemplazada el sábado por la noche después de que Honda detectase fallos.

El motor, que era el que había sufrido un impacto de 51G en su accidente del Gran Premio de Gran Bretaña, había funcionado sin problemas en los entrenamientos del viernes en Hungría y parecía estar bien hasta el sábado.

Sin embargo, aunque no aparecía nada anormal en los datos, una inspección física después de la clasificación reveló una grieta, y estaba claro que sería demasiado arriesgado tratar de mantenerlo para la carrera.

Si bien ese contratiempo parece ser el final de la unidad de potencia, que es la segunda de Verstappen en la temporada, Honda quiere revisarla de nuevo para comprobar si se puede reparar.

Toyoharu Tanabe, Director Técnico de Honda F1

El director técnico de Honda F1, Toyoharu Tanabe, dijo: "Lo enviaremos de vuelta a Sakura [las instalaciones de I+D de Honda en Japón] para comprobar la situación de la grieta y su posición. Entonces podremos averiguar lo que sucederá en el futuro y considerar si se puede reparar".

"Dado que no es posible reemplazar partes del motor, consideraremos si se puede reparar desde el exterior. El resultado de eso determinará si se puede usar o no en el futuro. No lo sé, pero creo que es una situación bastante complicada".

Tanabe reveló cómo Honda descubrió las grietas después de la clasificación, sin haberlas notado antes.

"Después de la clasificación, el coche regresó [al box], quitamos la cubierta del motor y las encontramos mientras revisábamos la PU", dijo.

"Habíamos hecho lo mismo antes de la clasificación, pero no vimos nada mal. Sin embargo, cuando lo comprobamos después de la qualy, había grietas y el aceite se estaba filtrando por ellas. No hubo ningún impacto en los datos o el rendimiento, por lo que fue en una parte que no aparece en esos datos".

Además de haber devuelto el motor de Verstappen a Japón, Tanabe dice que la segunda unidad de potencia de Sergio Pérez también deberá ser revisada para ver si se puede usar nuevamente después del accidente de Hungría, en el que quedó dañada, como ya confirmó Christian Horner.

"Hay algunas anomalías en los datos, por lo que creo que puede ser bastante difícil seguir usándolos [los motores] en el futuro", agregó Tanabe.

Información adicional de Ken Tanake (Motorsport.com Japón)