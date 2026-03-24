Honda admite no llegar al GP de Japón con Aston Martin como querrían

Después del doblete inicial de la temporada 2026 de F1, el 'Gran Circo' llega al GP de Japón, en el circuito de Suzuka, donde Honda juega en casa. Y tras un complicado inicio de curso, el fabricante de unidades de potencia de Aston Martin afronta su carrera como locales con perfil bajo.

Hablando en el previo de HRC, Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe, expresó lo especial que era para él este fin de semana, aunque acabó dejando esa coletilla de que desearían un mejor rendimiento: "Antes de unirme al proyecto de Fórmula 1 de Honda, era un gran aficionado a Honda y al automovilismo. Llevo décadas acudiendo a Suzuka; siempre me emocionaba ver las sesiones y animar a Honda, ¡así que sé lo apasionados que son los aficionados! Ahora me siento orgulloso de trabajar ante ellos, y seguiremos esforzándonos al máximo para demostrarles lo que somos capaces de hacer. Sabemos que podemos contar con su apoyo, aunque nos gustaría mostrar mejores resultados en la pista...".

Tras eso, se centró en cómo afronta Honda con Aston Martin este GP de Japón, especialmente con las vibraciones del motor que provocan daños físicos a los pilotos, como declaró Fernando Alonso ante los medios después de la carrera de China, donde dejó de sentir las manos y los pies por el traqueteo.

Orihara reconoce que no es un asunto resuelto: "En China, hicimos algunos progresos en cuanto a la fiabilidad de la batería gracias a una reducción de las vibraciones que afectaban a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos".

Y mientras por un lado está la fiabilidad, hasta ahora deficiente, por otro está el rendimiento, que de momento tampoco está al nivel deseable (y no lo será hasta, mínimo, que se aplique el sistema ADUO tras las seis primeras carreras): "Hemos centrado nuestros esfuerzos en el intervalo entre China y Japón para seguir mejorando nuestra fiabilidad, pero nuestro rendimiento aún no está donde queremos que esté, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía".

"El Circuito de Suzuka es un trazado complicado para esto, así que hemos estado aplicando lo aprendido en Australia y China para prepararnos mejor para el Gran Premio de Japón".

Pese a la preparación y el trabajo que indudablemente se ha hecho desde la anterior carrera en Suzuka, el veredicto es claro: "No estamos al nivel que queríamos alcanzar de cara a este fin de semana, pero seguiremos trabajando duro para sacar el máximo partido a nuestro paquete. Estamos deseando ver al público local y a los aficionados de Honda. Quiero que vean que hemos progresado desde los test de Bahrein".

Después de dos carreras, Aston Martin ha dado más vueltas que algún equipo como McLaren, pero a su vez son últimos en la clasificación de constructores, por detrás incluso de Cadillac.