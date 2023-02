Honda confirma el interés de varios equipos por sus motores de F1

Cargar el reproductor de audio

La compañía japonesa es uno de los seis fabricantes que han mostrado su interés por producir motores con el nuevo reglamento que llegará a partir de la temporada 2026. A pesar de que continuar con sus actuales socios, Red Bull y AlphaTauri, ya no es posible porque se han comprometido para un futuro con Ford, Honda está evaluando opciones en otros lugares.

Los nipones mantuvieron la puerta abierta a participar en 2026 al notificar a la FIA que estaban interesados en fabricar una unidad de potencia con la próxima normativa, aunque el año pasado no estaban comprometidos plenamente con el proyecto. El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, declaró el lunes en una rueda de prensa previa a la pretemporada de Fórmula 1 en Japón que la empresa seguía teniendo "curiosidad" por la dirección que estaba tomando el Gran Circo, ya que se había abierto el diálogo con las escuderías sobre un posible acuerdo.

"La Fórmula 1 está cambiando mucho hacia la electrificación, y la neutralidad de carbono es nuestro objetivo corporativo en Honda", dijo. "Creemos que la futura dirección del campeonato está en línea con eso, así que por ese motivo hemos decidido inscribirnos como fabricantes de unidades de potencia".

"Tenemos curiosidad por saber hacia dónde se dirige la Fórmula 1, que es la categoría reina de las carreras y, ¿cómo va a evolucionar con el aumento de la electrificación? Nos gustaría seguirlo de cerca, por eso hemos decidido registrarnos como suministradores de motores", aseguró Watanabe. "Después de registrarnos, varios equipos de Fórmula 1 se han puesto en contacto con nosotros".

"Por el momento, nos gustaría seguir de cerca la evolución de la Fórmula 1 y ver cómo suceden las cosas, aunque no tenemos ninguna decisión concreta sobre si volveremos o no a participar en el mundial. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, creemos que saber que eso forma parte de la Fórmula 1 nos va a ayudar en el propio desarrollo, así que en eso estamos", explicó el dirigente japonés.

Las opciones más realistas para que Honda permanezca son con McLaren o Williams, ya que ambos son conjuntos que no tienen compromisos con ningún fabricante, como pudiera pasar con Haas y Ferrari. En la presentación de los de Woking, el director ejecutivo, Zak Brown, aseguró que su equipo ya estaba sopesando los planes de las unidades de potencia a largo plazo, pero no tenían prisa por decidir.

"Tenemos algo de tiempo para decidir lo que queremos hacer en 2026 y más allá", afirmó el estadounidense. "Creo que es emocionante para la Fórmula 1 que tantos fabricantes entren en este deporte, pienso que muestra el desarrollo y el entusiasmo por la competición. Es algo que Andrea [Stella, jefe de la escudería] y yo estamos revisando poco a poco".

"No tenemos prisa, y estamos muy contentos con Mercedes, así que veremos cómo se desarrollan las cosas en el próximo año antes de tomar una decisión", dijo el máximo responsable de los de Woking.

Además de esas dos opciones británicas, se ha sugerido que Aston Martin podría ser incluso una posibilidad a pesar de sus vínculos con la empresa matriz de coches de calle. La necesidad de Honda de buscar en otra parte ha sido provocada por la petición de Red Bull para trabajar en su alianza con Ford en la creación de una nueva unidad de potencia.

Cuando se le preguntó por eso y por el fracaso en las negociaciones con Red Bull, el jefe de los japoneses dijo: "No fue un fracaso, realmente, nunca lo vimos como eso. Como socio técnico, siempre estamos en contacto con Red Bull, por lo tanto, hay muchos temas que discutimos, pero fuera de ese diálogo, se decidió que no vamos a continuar esa asociación más allá de 2025, así que no hay nada fijo a partir de 2026, así de simple".

La insignia de Honda vuelve al motor

Después de abandonar la Fórmula 1 al final de la temporada 2021, el fabricante japonés ha vuelto a aumentar su participación gracias al éxito de Red Bull. Su logotipo y nombre se añadieron a los monoplazas de las dos escuderías de los de las bebidas energéticas en el Gran Premio de Japón del año pasado, y para 2023, volverán a tener la insignia en su motor.

"Como símbolo de la continua asociación con el grupo Red Bull, los coches de ambos equipos seguirán llevando los logotipos de Honda y HRC, y se ha decidido que el nombre de Honda se añadirá al de las unidades de potencia", explicó. "El nombre del fabricante cambiará a Honda RBPT [Red Bull Powertrains], y el motor se llamará Honda RBPT H001 para la temporada 2023".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!