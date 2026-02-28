A Honda F1 le pilla la fecha límite y Aston Martin sacrifica parte del coche

Llega la fecha límite del 1 de marzo para homologar los motores de la F1 2026 y Honda no llega a tiempo, al menos en cuanto a rendimiento, pero intenta hasta el final. Este viernes, justo una semana antes de los primeros entrenamientos libres del mundial, los del GP de Australia, la dirección de Honda dio una rueda de prensa para hablar de sus problemas, y ahí admitieron que las cosas no habían ido según lo planeado... ni empezarán el campeonato como habrían deseado.

"Las test de pretemporada en Barcelona y Bahrein fueron, francamente, muy difíciles para nosotros", admitió el presidente Koji Watanabe. "No pudimos alcanzar los niveles de rendimiento que esperábamos y se hicieron evidentes una serie de problemas complejos. Sin embargo, esas pruebas también fueron un proceso crucial, ya que nos permitieron visualizar dichos retos".

Desde entonces, Aston Martin y Honda han unido fuerzas para tratar de encontrar una solución a corto plazo, trabajando "más estrechamente que nunca y esforzándose día y noche por mejorar". Además, Watanabe admitió "conversaciones francas con el equipo Aston Martin", y que están "colaborando más que nunca para encontrar soluciones concretas que permitan superar esta difícil situación".

Por su parte Ikuo Takeishi, que admitió que él asistía a esa rueda de prensa porque Tetsushi Kakuda, responsable de Honda en Fórmula 1, está totalmente centrado en mejorar, respondió a los rumores de sobrecalentamiento, y admitió que parte del asunto está en la instalación del motor en el Aston Martin, por lo que el equipo está dispuesto a sacrificar la parte aerodinámica: "En cuanto a los problemas de calentamiento, no creo que haya nada que informar por el momento. En cuanto a la necesidad de cooperación por parte del chasis, tienen toda la razón. Teniendo eso en cuenta, cinco ingenieros de Aston Martin han venido a trabajar con nosotros para resolver el problema. Incluso están dispuestos a cambiar piezas del coche para intentar resolver el problema. Creo que existe la posibilidad de que Aston Martin pueda incorporar las piezas con éxito, y aún no nos hemos rendido".

Takeishi admitió una situación muy difícil y desafiante tras los test, y reiteró que el personal de Sakura está "trabajando muy duro para introducir mejoras" y apresurándose para avanzar antes de la primera carrera.

"Además, estamos reforzando aún más nuestra colaboración con Aston Martin, y Sakura está trabajando conjuntamente para realizar mejoras. A medida que avanzamos así, creo que los pasos que debemos dar se están volviendo más claros y estamos avanzando hacia la mejora".

Por tanto, las últimas horas antes de homologar el motor son frenéticas en Japón.

Cuando se les preguntó qué planes hay tras no haber podido lograr la homologación en las condiciones ideales, no lo negaron, y Watanabe recordó: "Aunque no podremos mejorar el rendimiento, sí podemos actualizar la fiabilidad y la durabilidad, por lo que, obviamente, seguiremos centrándonos en eso".

Por su parte Takeishi dijo: "Tal y como están las cosas, estamos trabajando con el equipo de Ast Martin para resolver los problemas actuales. Obviamente, estamos considerando qué hacer luego, pero por ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en el presente. La cuestión de si actualizar o no se discutirá un poco más adelante".

Unidad de potencia Honda Foto de: Take Itoh

Sobre si una vez resuelto el problema de vibraciones, podrá Honda mostrar su verdadero rendimiento, Takeishi añadió: "Creo que sí. Habría sido bueno ver el rendimiento en tandas largas y el rendimiento general durante los test, pero no creo que estemos en condiciones de hablar activamente sobre el rendimiento en este momento".

Honda no quiso confirmar si hicieron los test a bajas revoluciones, pero sí aseguran que, de haber sido así, sería por los planes de rodaje de Aston Martin, no porque el motor estuviera en mal estado.+

En cuanto al deterioro de las relaciones con Aston Martin, Watanabe defendió: "Puede que haya varios problemas por ambas partes, pero nuestro objetivo es una colaboración a largo plazo y, en este momento, creo que estamos unidos en nuestro deseo de resolver los asuntos como un solo equipo. He mantenido conversaciones muy positivas por teléfono con el presidente Stroll y Newey sobre cómo resolver la situación. Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, no hace falta decir que haremos todo lo posible para asegurarnos de que estamos listos para correr en Australia".

"Obviamente, los pilotos que están frustrados, lo cual es comprensible, pero solo podemos abordar eso a través del rendimiento. Tenemos la intención de prepararnos a fondo y asegurarnos de que todo funcione correctamente".

Para completar, Takeishi dijo que "desde la perspectiva de la pista, hay un ambiente de resolver los asuntos adecuadamente basándose en los datos. En ese sentido, lo veo de forma positiva".

Por último, sobre el presupuesto asignado al motor y a si estos problemas cambian los planes, Watanabe contestó: "El límite de costes para la unidad de potencia se aplica a la cuarta temporada, pero como debemos mantenernos dentro de la cantidad asignada cada año, lo gestionaremos de acuerdo con el calendario de desarrollo. Actualmente tenemos áreas que presentan problemas, por lo que es probable que los recursos para esas áreas se consuman antes en la temporada".

Lawrence Stroll, Aston Martin Foto de: Kym Illman / Getty Images