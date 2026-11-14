Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda falló delante de su CEO y busca una reacción: "Impulsará nuestro desarrollo"

Toshihiro Mibe presenció en Brasil otro fin de semana con problemas de batería. Orihara espera que conocer la realidad en pista sirva para impulsar el desarrollo de Honda desde Japón.

Pol Hermoso

Publicado: 14 nov 2026, 11:40

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Una avería nunca llega en buen momento. Dos, y con el máximo jefe de visita, menos todavía. Honda volvió a sufrir con la batería del Aston Martin de Lance Stroll en Brasil, pero Shintaro Orihara encontró algo que rescatar: Toshihiro Mibe pudo ver de cerca lo que ocurre en pista. Ahora espera que esa experiencia tenga efecto al regresar a Japón.

El CEO de Honda Motor estuvo en Interlagos durante otro fin de semana complicado para la asociación con Aston Martin. Su presencia situó los problemas del proyecto ante el máximo responsable del fabricante japonés, por encima de la estructura de competición de HRC.

A Orihara le preguntaron si esa visita añadía presión. El responsable de Honda en pista prefirió hablar de motivación, aunque tampoco escondió el contraste entre recibir al jefe y encadenar problemas. "Por supuesto, delante de nuestro CEO siempre estamos ilusionados y eso nos da un extra de motivación. Pero, por otro lado, tuvimos un problema de batería dos veces este fin de semana", reconoció.

Stroll sufrió un fallo el sábado y otro el domingo. Honda sabe qué ocurrió, pero todavía necesita determinar la causa de fondo. Es una investigación importante para evitar que esas dificultades se arrastren a la próxima temporada, como explicó el propio Orihara tras la carrera.

La visita no arregla una batería, claro. Pero el ingeniero japonés confía en que ayude a acercar la realidad del circuito a quienes toman las decisiones en la sede.

"Lo positivo es que sabe lo que está pasando en pista. Lo entiende, así que creo que se llevará esta experiencia a Japón y también impulsará nuestro desarrollo. Por eso creo que todo es positivo para nosotros", aseguró.

Krack espera que las próximas visitas acaben con una sonrisa

Mike Krack también recibió con buenos ojos la presencia de los ejecutivos de Honda. Eso sí, al preguntarle por una posible agenda de reuniones sobre el desarrollo, dejó claro hasta dónde podía hablar.

"Es bueno tener a los directivos de Honda con nosotros. No participé en las reuniones, porque tengo otro trabajo, pero estoy seguro de que hubo buenas conversaciones", explicó el responsable en pista de Aston Martin.

Las declaraciones no concretan nuevas inversiones ni medidas adicionales derivadas de la visita. Lo que sí dejan es la expectativa de Orihara: que ver los problemas sobre el terreno ayude a impulsar el trabajo en Japón.

Krack, por su parte, cerró con un deseo sencillo. Después de una temporada en la que Honda y Aston Martin han tenido demasiadas explicaciones que dar, también vendría bien poder enseñar otra cara del proyecto.

"Cualquier directivo de Honda es bienvenido aquí en cualquier momento. Es bueno que vengan a ver la acción en directo y espero que, en adelante, vuelvan a casa con una sonrisa".

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