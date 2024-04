Honda desconoce la alineación de Aston Martin F1, más allá de Alonso

La renovación de Fernando Alonso por Aston Martin a largo plazo en la Fórmula 1 significa que ningún nuevo piloto podrá entrar en la escudería de Silverstone, puesto que el otro asiento está en manos de Lance Stroll, hijo del propietario y quien parece que no se marchará a menos que el magnate canadiense decida vender.

Sobre eso se le preguntó al presidente de HRC, Koji Watanabe, en una charla exclusiva con Motorsport.com, en la que se le habló sobre si dejarán de tener a un representante japonés después de que en Red Bull y en el Visa CashApp RB pasen a competir con sus propias unidades de potencia. Cuando se dé el paso final, Yuki Tsunoda ya no tendrá ningún tipo de lazo con Honda, pero en esta nueva aventura no lo perderán de vista.

Descubre cómo están los contratos de los pilotos de Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?

"En este momento, todavía no estamos en la fase de ampliar nuestro equipo de clientes", reconoció el máximo responsable de los japoneses. "Creo que es una historia muy bonita que Yuki Tsunoda juegue primero un papel activo en el Visa CashApp RB, y luego ascienda a Red Bull, aunque sea después de que nos hayamos ido, nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los equipos líderes".

"Sin embargo, aún no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin. Fernando Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído que Lance Stroll haya sido confirmado", desveló Koji Watanabe. "No creo que haya ninguna posibilidad de que eso ocurra, así que creo que haya una opción de que pase eso ahora. Puede haber otras posibilidades en el futuro, pero ahora mismo no hay otros planes".

El que sí estará será Fernando Alonso, quien está muy arraigado a la cultura japonesa con ese 'espíritu samurái', con se pudo comprobar con sus cascos especiales en las citas en Suzuka o su tatuaje de la espalda: "Es una persona muy decidida, y por su determinación, creo que es muy directo. Es un mundo competitivo, así que no podemos ir a lo fácil el uno con el otro".

"Creo que somos buenos oponentes, que podemos competir seriamente, estoy deseando trabajar con él, la próxima vez, sin duda, quiero que podamos sonreír juntos", sentenció.

Descubre más sobre Aston Martin y Honda: Fórmula 1 ¿Hubo alguna petición de Honda en el contrato de Alonso en F1?

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!