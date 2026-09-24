Honda confirma un problema en el motor de Alonso y volverá a cambiar piezas en Bakú

Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda en la Fórmula 1, habló sobre lo sucedido en la jornada del jueves del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, en la que un problema en el monoplaza de Alonso y una alarmante falta de potencia dejaron en evidencia al fabricante japonés.

Al hablar sobre el contratiempo que hizo que Fernando Alonso diese por concluida la FP2 antes de tiempo, Orihara reconoció haber visto cosas preocupantes en los datos y admitió que tendrán que volver a cambiar piezas de su unidad de potencia.

"Durante los Libres 2, detectamos algunas señales anómalas en los datos del sistema de lubricación de Fernando. Lo comprobamos minuciosamente durante la sesión y se tomó la decisión de no sacar a Fernando a pista para proteger la nueva unidad. Por desgracia, esto significa que tendremos que cambiar algunas piezas, lo cual se hará esta noche".

Lo más preocupante es que estos cambios de componentes en la unidad de potencia Honda llegan justo después de otros cambios que se realizaron de cara a la FP1.

"Hemos incorporado nuevos componentes de la unidad de potencia en ambos coches para esta prueba, así que lo primero que hicimos en los Libres 1 fue comprobar su funcionamiento. Posteriormente, confirmamos que todo iba según lo previsto".

Pensando en el desafío que supone el circuito urbano de Bakú, con una larga recta que penaliza la falta de potencia de Honda, Shintaro Orihara explicó lo importante que era conseguir una buena gestión de la energía y una buena manejabilidad para los dos pilotos del equipo, tanto Alonso como Stroll.

"En este circuito, la gestión de la energía es extremadamente importante, así que hicimos nuestras simulaciones y las pusimos en práctica. Basándonos en los datos de pista en tiempo real, hemos podido realizar algunos ajustes a lo largo de las dos sesiones".

"En el tramo de baja velocidad, la manejabilidad es, por supuesto, importante, al igual que el retraso del turbo, ya que aquí hay muchas curvas cerradas. Hemos trabajado en el ajuste de los datos a lo largo del día, pero aún nos queda trabajo por hacer", dijo el máximo responsable de Honda en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images