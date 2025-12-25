Honda explica por qué vuelve a la F1 en 2026 y confía en Aston Martin

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y llega con un importante cambio reglamentario, que afectará tanto a los monoplazas como a las unidades de potencia. Para Honda y Aston Martin también será el comienzo de una nueva unión, que ambas partes ven con mucha ambición.

Si bien Honda tomó la decisión de abandonar la F1 a finales de 2021, en 2023 anunciaron que regresarían al 100% a partir de 2026 (aunque durante estos años han sido suministradores externos de Red Bull y Racing Bulls). Por qué Honda tomó dos decisiones tan diferentes en un corto periodo de tiempo, lo responde el presidente de Honda Racing, Koji Watanabe.

"Creo que Honda probablemente no pueda vivir sin la F1. Sin embargo, si nos centramos específicamente en la tecnología, los cambios en la regulación de la unidad de potencia para 2026 fueron un factor importante en la decisión de Honda de regresar a este deporte".

"Estas regulaciones fomentan una distribución de potencia al 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, con este último prácticamente triplicando su potencia, de 120 kW a 350 kW. Si a eso le sumamos el requisito de utilizar combustibles sostenibles avanzados, esto se alinea perfectamente con la filosofía de Honda sobre los futuros sistemas de propulsión".

Debido a que Red Bull había tomado la decisión de construir sus propios motores por primera vez cuando Honda dio un paso atrás, los japoneses tuvieron que buscar un nuevo equipo con el que trabajar a partir de 2026 y finalmente se decantaron por Aston Martin. ¿Por qué?

"Siempre hemos sido cuidadosos con la selección de nuestros socios. En este caso, me impresionó mucho el liderazgo del equipo, la pasión y visión del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. Es muy competitivo, siempre con la mirada puesta en el éxito. Es realmente impresionante".

"El deseo de éxito se refleja en las nuevas instalaciones del Campus Tecnológico AMR, pero también en cómo la organización se ha fortalecido en los últimos años con personal mucho más experimentado. El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes, y esto nos resultó muy atractivo", dijo.

Para Koji Watanabe, tanto el personal que trabaja en el chasis como el que trabaja en la unidad de potencia están muy compenetrados, aunque reconoce que la sinergia todavía puede mejorar.

"La relación entre los ingenieros es muy sólida ahora, pero espero que mejore y se intensifique a medida que nos adentremos más en el proyecto. El punto en común al principio fue este espíritu ganador, y al hablar con Lawrence o con cualquier miembro del equipo directivo siempre ha existido una misma sensación de ser un solo equipo. Esa es la filosofía de un solo equipo".

"Actualmente, hay ingenieros de Aston Martin Aramco trabajando en HRC Sakura, Japón, y otros de HRC en Silverstone, en el Campus Tecnológico AMR. Trabajamos muy estrechamente gracias a esta relación: existe un gran intercambio de conocimientos y experiencia entre nuestras organizaciones", explica.

El presidente de Honda Racing también reveló una de las ventajas del proyecto, que es la diferencia horaria que les permite trabajar y avanzar durante las 24 horas del día.

"Esto es algo que podemos aprovechar. En Japón están trabajando mientras en Reino Unido duermen, y viceversa, por lo que el proyecto progresa durante las 24 horas del día. Cuando alguien llega al trabajo, puede recibir un nuevo conjunto de resultados y datos actualizados desde el otro lado del mundo", concluyó el japonés, que confía en dar un motor competitivo a Fernando Alonso y Lance Stroll.

Honda RA621H Foto de: Honda