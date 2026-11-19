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Las historias más curiosas de Las Vegas en la F1: "senderos de cabras" y apuestas sin pagar

Mucho antes de correr por el Strip, la Fórmula 1 compitió en el aparcamiento del Caesars Palace: las carreras de 1981 y 1982 dejaron historias tan surrealistas que parecen inventadas.

Oliver Trebes

Publicado: 19 nov 2026, 12:14

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Cuando la Fórmula 1 recorre actualmente el circuito urbano de Las Vegas Strip Circuit, no es la primera vez que visita la ciudad del juego. Ya en 1981 y 1982, la categoría reina del automovilismo hizo parada allí con el Gran Premio de Caesars Palace.

Por aquel entonces, las carreras se disputaban en el aparcamiento del hotel del mismo nombre, en sentido contrario a las agujas del reloj y bajo el abrasador calor del desierto. Ambas pruebas decidieron el Campeonato del Mundo y dejaron historias de las que todavía se habla en la Fórmula 1.

El propio circuito ya era un tema de conversación. Alan Jones, campeón del mundo en 1980, lo describió así, según Motor Sport Magazine: "Era como si hubieran arrancado un sendero de cabras de las montañas y lo hubieran aplanado con una apisonadora".

Jacques Laffite llegó a calificar el trazado de indigno para albergar un Gran Premio. Como respuesta, Caesars Palace amenazó al periódico italiano Gazzetta dello Sport con una demanda millonaria.

Gilles Villeneuve, en cambio, no consideraba que el circuito fuera tan malo. Con una sonrisa, añadió, según Motor Sport Magazine, que quizá se debía a su Ferrari: "Se conduce como un Cadillac rojo y rápido".

Reutemann: "Solo me falta una página..."

En 1981, Carlos Reutemann llegó a Las Vegas como líder del Mundial, con una pequeña ventaja sobre Nelson Piquet. La noche anterior a la carrera, un periodista de Sports Illustrated se encontró con él junto a la fuente del Caesars Palace y le hizo algunas preguntas.

Reutemann le dijo: "En Argentina he escrito un bonito libro sobre mi carrera. Solo me falta terminar la página que habla de mi título mundial de Fórmula 1".

Su compañero de equipo en Williams no mostró demasiada simpatía por él. A Jones le preguntaron a quién prefería ver campeón, si a Reutemann o a Piquet. Su respuesta, según ESPN, fue contundente: "Es como elegir entre la tuberculosis y el cáncer. ¡Me da exactamente igual!".

Según recuerda Nigel Roebuck en Motor Sport Magazine, su respuesta fue todavía más breve: "A ninguno de los dos".

La apuesta que nunca se pagó

Para Derek Warwick, Las Vegas tenía un significado completamente diferente. A principios de temporada, el director del equipo Toleman, Jackie Oliver, había apostado con él que no conseguiría clasificarse para ninguna carrera con el Toleman turbo. Sin embargo, en la última prueba del año, disputada en Las Vegas, Warwick logró hacerlo.

La cantidad apostada varía según quién cuente la historia: algunas versiones hablan de 20.000 dólares y otras de 25.000 libras esterlinas.

Lo único seguro es cómo terminó todo. En el año 2000, Warwick escribió en Motor Sport Magazine que Oliver "todavía no había pagado".

Piquet y el masajista del campeón del mundo de boxeo

Piquet ya tenía problemas antes de la carrera de 1981. Sufría dolores de espalda y decidió ponerse en manos del masajista del boxeador Sugar Ray Leonard. Según ESPN, aquel tratamiento empeoró la lesión y provocó que el brasileño se perdiera buena parte de la última sesión de clasificación.

Durante la carrera, las cosas tampoco mejoraron. "Después de 30 de las 75 vueltas, empecé a preguntarme si conseguiría llegar a la meta", explicó Piquet. Y añadió: "Cuando mi equipo me indicó que todavía quedaban 33 vueltas, casi me muero".

Varias fuentes aseguran que incluso llegó a vomitar dentro del casco durante la carrera.

A pesar de todo, Piquet resistió. Reutemann había salido desde la pole position, pero pronto cayó por detrás del brasileño y acabó retrocediendo hasta la octava posición.

Piquet cruzó la meta quinto y se proclamó campeón del mundo por un solo punto de ventaja. Después tuvieron que ayudarle a salir del coche. Se quedó sentado, prácticamente inconsciente, con los pies descalzos metidos en un cubo de agua fría.

Y el libro de Reutemann se quedó sin terminar.

Villeneuve se coloca mal en la parrilla

La carrera de Villeneuve terminó de una manera bastante menos satisfactoria. Ferrari estaba valorando llamarlo a boxes en la vuelta 23, pero su monoplaza comenzó a incendiarse antes de que pudieran hacerlo.

De todas formas, su resultado no habría servido de nada: el canadiense fue descalificado por no haberse colocado correctamente en la parrilla de salida.

Jones se burla de la televisión

La victoria de 1981 fue para Jones, la última de su trayectoria en la Fórmula 1.

Aquel fin de semana, uno de los periodistas que trabajaban para la cadena estadounidense NBC era nada menos que Mark Thatcher, hijo de la entonces primera ministra británica.

Después de la carrera, Thatcher quiso saber si los neumáticos habían desempeñado un papel importante en la victoria.

Jones, sin perder la seriedad, respondió según Motor Sport Magazine: "Oh, por supuesto. ¡Evitaron que las llantas tocaran el suelo!".

1982: Rosberg conquista el título con una sola victoria

Un año después, el Mundial volvió a decidirse en aquel aparcamiento. Esta vez fue Keke Rosberg quien se proclamó campeón al terminar quinto con su Williams.

Lo más llamativo es que Rosberg solo había ganado una carrera en toda la temporada: el Gran Premio de Suiza, disputado en Dijon.

Terminó el campeonato con 44 puntos, cinco más que Didier Pironi y John Watson.

La victoria en Las Vegas fue para Michele Alboreto, al volante de un Tyrrell. Fue su primer triunfo en un Gran Premio de Fórmula 1.

Las condiciones fueron especialmente duras, con temperaturas que alcanzaron aproximadamente los 37 grados centígrados. Y el circuito tampoco despertó demasiado entusiasmo en 1982. Watson lo describió como "probablemente el circuito de Fórmula 1 menos atractivo en el que he corrido jamás".

Formel 1 auf dem Hotelparkplatz: der Caesars-Palace-Grand-Prix 1981 in Las Vegas

Foto: Getty Images

Después de aquello, se acabó. La escasa asistencia de espectadores y las importantes pérdidas económicas para el hotel pusieron fin a la etapa de Caesars Palace en la Fórmula 1 después de solo dos carreras.

Quinto y campeón del mundo: Verstappen continúa la historia

La Fórmula 1 no regresó a Las Vegas hasta 2023, esta vez con un circuito urbano que recorre parte del famoso Strip.

Y allí tampoco tardó demasiado en decidirse un Mundial. En 2024, Max Verstappen conquistó en Las Vegas su cuarto título consecutivo. George Russell ganó aquella carrera, mientras que al neerlandés le bastó con terminar quinto.

De esta manera, la historia cerró el círculo: al igual que Piquet en 1981 y Rosberg en 1982, Verstappen también se proclamó campeón del mundo en Las Vegas terminando en quinta posición.

Por su parte, Jones, ganador de la carrera de 1981, falleció a principios de noviembre.

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