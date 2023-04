De ahorrar para probar un F3 a firmar sin éxito por Ferrari en F1

Uno de los pilotos a los que más cariño se le tiene en todo el paddock de la Fórmula 1 es a Robert Kubica, que se recuperó milagrosamente de un grave accidente en el que casi pierde la vida hasta regresar al más alto nivel del automovilismo. Fueron años muy duros para el polaco, quien tuvo que entrenar día tras días para poder fichar por Williams como titular en 2019 en la que fue su vuelta tras siete años.

Sin embargo, si no hubiera ocurrido aquel fatal incidente en el rally Ronde di Andora en Italia con un Škoda Fabia S2000 en el que los médicos estuvieron a punto de amputarle la mano derecha, es muy probable que hubiera sido el compañero de Fernando Alonso en Ferrari durante la temporada 2012. Él mismo lo aseguró hace mucho tiempo, y aunque no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su carrera deportiva, choca ver cómo pasó de ir en tren con su casco a probar un monoplaza de Fórmula 3 con el dinero que tenía ahorrado a firmar un contrato con el equipo más laureado de la historia del Gran Circo.

Robert Kubica lo narró en una entrevista con Sport.pl: "La vida me obligó a confiar en mí mismo desde muy temprano. No iba a las carreras con manager, psicólogo, entrenador y padre, cuando probé por primera vez un coche de Fórmula 3 en 2002, fui a las pruebas con el dinero que había ahorrado".

"Me sobraban premios de las carreras, así que me subí al tren con el casco en la mano, puse el dinero dentro, y fui a hacer pruebas durante medio día, porque era todo lo que podía pagar", reveló el polaco. "Cuando tomé estas decisiones, estaba realmente solo, también fue un momento difícil porque me echaron del programa de jóvenes pilotos de Renault. El dinero que recaudé durante todo el año podría haberlo gastado en salir con amigos o irme de vacaciones, pero lo estaba ahorrando para invertirlo en medio día conduciendo un coche de Fórmula 3".

Cuando se le preguntó si eso le valió la pena, el ganador del Gran Premio de Canadá de 2008 de Fórmula 1 contestó: "Eso días me abrieron el camino para ir más allá, pero era un mundo diferente. No había los llamados entrenadores, creo que hay algunas ventajas de tener ese apoyo, pero hoy en día hay mucha gente que bajo ese pretexto vende un saber hacer que no tiene".

Además, Robert Kubica comparó la época en la que aprendió a competir con la actual, llena de elementos tecnológicos que hacen la vida mucho más sencilla: "Veo a muchos jóvenes en las pistas, en el pasado, sobre todo en los karts, la única manera de ver a un grupo de tus rivales y comprobar cómo les iba y qué tiempos hacían era ir a las gradas o a algún otro lugar y verlo con un cronómetro".

"Ahora tienes internet con tiempos en directo. Los niños terminan de pilotar, abren un teléfono inteligente, una tableta o incluso tienen una pantalla de televisión y la miran, pero no aprenden", dijo el polaco. "Cuando quería comprobar qué tiempos hacía Lewis Hamilton, por ejemplo, quién conducía en otro grupo, me iba a la grada, dividía la pista en ocho sectores y mientras tanto, iba cogiendo tiempos, gracias a esto aprendí".

"No lo aprenderás sentado en una tienda de campaña. Por supuesto que tienes tu telemetría, pero no es lo mismo, cuando llovía, cogía un paraguas y te ibas a verlo", explicó. "¿Qué trazada debo seguir? Ese enfoque falta hoy porque tenemos esos 'entrenadores' en su lugar, la tecnología ayuda, pero confiar demasiado en ella crea otras deficiencias".

