La dura historia de la muerte de Ratzenberger en Imola 1994, por su padre

"Después de 30 años, el recuerdo es un poco más tenue, pero todavía tengo una imagen clara de mí mismo viendo la sesión de entrenamientos en Eurosport y el accidente del coche. Al principio ni siquiera me di cuenta de que era el Simtek", explica el padre de Roland Ratzenberger, Rudolf, que no era un gran aficionado a la Fórmula 1 en 1994.

Trabajaba para una compañía de seguros de pensiones y tenía muchos intereses, pero el automovilismo no era uno de ellos. El 30 de abril de aquel año, él y su esposa, Margit, acababan de regresar a casa de sus vacaciones en México, y encendieron la televisión para ver en directo la clasificación del Gran Premio de San Marino.

"Cuando se paró en la curva y vi el casco rojo, blanco y rojo de Roland y su cabeza moviéndose, en realidad ya supe, 'se acabó', fue un momento terrible para mí", recuerda.

Tres décadas después del fallecimiento de su hijo, acudió como uno de los invitados al canal de YouTube de Formel1.de, donde fue entrevistado por nuestro compañero de Motorsport.com, Christian Nimmervoll.

Tras eso, los miembros del canal tuvieron la oportunidad de hablar con Rudolf Ratzenberger y hacerle preguntas, además de que Peter Levay también charló con él de su serie documental en cuatro partes, la última de las cuales acababa de publicarse en la plataforma de vídeos, y solo los abonados al canal pueden ver la repetición completa.

También recuerda una de las pocas llamadas telefónicas entre Roland, que vivía en Japón, y su madre, que hubiera preferido que su hijo no corriera. El piloto ya era una estrella en el país del Sol Naciente y utilizó el dinero que ganó allí para comprar el piso donde hoy viven sus padres, y le dijo que todo iría mejor en la Fórmula 1.

Rudolf describió la conversación que mantuvieron madre e hijo poco antes de que él entrara en el Gran Circo: "Hablaron por teléfono, y cuando él le dijo que estaba a punto de entrar en la Fórmula 1, le dijo: '¡mamá, no te preocupes! La Fórmula 1 es la categoría más segura que existe".

En casa de los Ratzenberger, al principio solo Rudolf se dio cuenta de los terribles momentos, porque Margit estaba en la cocina, como contó hace algún tiempo en una entrevista con motivo del 55 cumpleaños de Roland: "No pude decírselo hasta que se emitió por la radio, mi mujer tardó más en aceptarlo. Lo que me hace feliz es que Roland no ha caído en el olvido".

"Aunque sea un recuerdo terrible para la familia, como el hospital de Bolonia, por ejemplo, donde tuve que ir para identificar a Roland, ese es quizá el recuerdo más terrible de todo", sentenció.

