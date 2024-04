Lo que hay detrás del asfalto "pintado" del GP de China 2024 F1

Al no recibir ninguna notificación de la FIA sobre el reasfaltado, el color del asfalto, que ya se desgastó en algunos puntos de la trazada, hizo que algunos llegaran a la conclusión de que el circuito se pintó, y como dijo Daniel Ricciardo: "Parece que han pintado la pista o algo así, le han hecho algo a la superficie, no sé cómo va a cambiar la pista, o si va a estar igual o súper resbaladiza, pero quizá eso cambie la forma en que se comportan los neumáticos".

El australiano no fue el único que cuestionó cuál sería el impacto en un Gran Premio de China en el que los equipos son conscientes de que solo hay una hora de entrenamientos antes de que comience la clasificación al sprint. Max Verstappen aseguró que no vio nada igual desde sus días en el karting, cuando se intentaba mejorar el agarre en pistas antiguas.

"Parece como si lo hubieran pintado, no reasfaltado", afirmó el de Red Bull, mientras que Carlos Sainz explicó que la situación deja a los pilotos un poco confusos. "Creo que hay muchas incógnitas, sobre todo el asfalto parece que ha sido tratado de una manera muy particular. No creo que ni la FIA ni los equipos sepan muy bien lo que se ha hecho aquí, si ha sido un reasfaltado al completo o solo un extraño tratamiento de la pista, y es algo que no hemos encontrado recientemente en los circuitos de Fórmula 1".

Sin embargo, la investigación de Motorsport.com permitió descubrir que, aunque la pista parece que se pintó, lo que ocurrió en realidad es que se aplicó un tratamiento de la superficie con betún, similar a lo que pasa en las carreteras de Estados Unidos y Asia. El betún se aplica en forma de fluido a la superficie del asfalto para ayudar a unirse con la superficie del circuito existente, y la idea es que ayude a eliminar el polvo, mejore la impermeabilidad y también evite la desintegración del trazado.

Al parecer, este trabajo se llevó a cabo en Shanghai el año pasado, y la variada coloración alrededor de la pista es el resultado de que este tratamiento se desgastara por el rodaje que tuvo lugar desde entonces. La forma en que se realizó el tratamiento significa que es probable que se siga desgastando durante el fin de semana de Fórmula 1, lo que podría dar lugar a distintos niveles de agarre en diferentes partes del circuito.

El director de Haas, Ayao Komatsu, dijo que las diferencias de agarre podrían dar algunos quebraderos de cabeza: "Creo que es un poco inconsistente, esa inconsistencia es lo que más me preocupa, desde la entrada a mitad de curva hasta la salida, y si es variable, va a ser bastante complicado. Además, es un fin de semana al sprint, solo tienes una hora, quizá tres tandas para poner a punto tu coche, tanto con poco como con mucho combustible, así que pienso que va a ser un reto muy duro".

No se repetirá lo que pasó con el GP de Turquía de F1

La aparición de oscura capa de la superficie provocó que muchos recordaran lo que pasó en el Gran Premio de Turquía 2020, cuando los equipos y los pilotos se sorprendieron por una notable falta de agarre en una superficie, pero Carlos Sainz estaba bastante seguro de que las cosas no iban a ser tan dramáticas: "Tengo la sensación de que no va a ser como en Turquía, ese fue un caso muy particular, pero si de repente hay graining y todo eso, eso podría provocar dudas sobre el resto del fin de semana".

Sin embargo, mientras que el tratamiento de la pista podría no ser tan grave como en Estambul, podría tener un impacto en los neumáticos. Los equipos aún no están seguros de si los coches y las gomas actuales harán que el graining frontal sea un factor a tener en cuenta, o si las presiones más altas provocarán problemas de degradación.

Un gran premio con graining, como en Melbourne, podría ser una buena noticia para Ferrari, mientras que la degradación le vendría mejor a Red Bull: "Sinceramente, creo que para nosotros el graining depende mucho del asfalto. Por eso hablamos tanto de la superficie, de lo que han hecho con el tratamiento del asfalto, porque el graining depende mucho del asfalto".

"Una vez quitas eso de la ecuación, las curvas largas son algo que estresa mucho a la goma, y aquí tenemos muchas de ellas", dijo el español. "Hubo años en los que China provocó problemas con las de delante y otros en las de atrás, así que debes adaptar el coche a cualquier demanda, tienes que ser muy cuidadoso a la hora de configurar el monoplaza".

